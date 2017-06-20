F-16 в Индии. Сделан первый серьезный шаг
|
|
Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70
Источник: Lockheed Martin
Компания Lockheed Martin и индийский партнер Tata Advanced Systems Limited (TASL) подписали соглашение о намерениях объединить усилия по возможному лицензионному производству истребителей F-16 Block 70 в Индии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз "Локхид Мартин" (19 июня).
Отмечается, что этот документ может дать старт "беспрецедентному партнерству" крупнейшего глобального оборонного подрядчика с военной промышленностью Индии. Компания заявляет, что F-16 Block 70 является наиболее успешным многоцелевым боевым самолетом в мире, доказавшего свои лавры в локальных конфликтах. Соглашение дает возможность Индии управлять производством и экспортом этих самолетов, и создать тысячи рабочих мест в стране.
В настоящее время обе компании сотрудничают в программах транспортного самолета C-130J и многоцелевого вертолета S-92, компоненты которых производятся в Индии.
Общее количество произведенных истребителей F-16 всех версий перевалило за 4500 единиц, на данный момент в боевом составе ВВС 26 стран мира находятся 3200 самолетов этого типа.
|
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 Новые планы Индии по привлечению частного сектора в оборонную промышленность
18.04.2017 Полностью беспилотные ВВС: фантазии или планы?
10.03.2017 "В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
17.02.2017 F-16 Block 70 усилит стратегическое сотрудничество Индии и США
25.11.2016 «Локхид Мартин» готовит предложение по организации в Индии производства истребителей F-16
24.10.2016 Беспилотная революция в армии и на гражданке
13.07.2016 Наедине с Россией
09.03.2016 Крылатые ветераны: от разведчиков до истребителей