F-16 в Индии. Сделан первый серьезный шаг



Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70

Источник: Lockheed Martin Подписание соглашения о намерениях между компаниями Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) по программе F-16 Block 70Источник: Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin и индийский партнер Tata Advanced Systems Limited (TASL) подписали соглашение о намерениях объединить усилия по возможному лицензионному производству истребителей F-16 Block 70 в Индии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на пресс-релиз "Локхид Мартин" (19 июня).

Отмечается, что этот документ может дать старт "беспрецедентному партнерству" крупнейшего глобального оборонного подрядчика с военной промышленностью Индии. Компания заявляет, что F-16 Block 70 является наиболее успешным многоцелевым боевым самолетом в мире, доказавшего свои лавры в локальных конфликтах. Соглашение дает возможность Индии управлять производством и экспортом этих самолетов, и создать тысячи рабочих мест в стране.

В настоящее время обе компании сотрудничают в программах транспортного самолета C-130J и многоцелевого вертолета S-92, компоненты которых производятся в Индии.

Общее количество произведенных истребителей F-16 всех версий перевалило за 4500 единиц, на данный момент в боевом составе ВВС 26 стран мира находятся 3200 самолетов этого типа.