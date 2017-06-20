КС-390 прибыл в Париж за клиентами
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Бразильский военно-траспортный самолет КС-390 на ывставке в Ле Бурже, июнь 2017
Источник: Valerie Insinna
На выставке Paris Air Show 2017 бразильская авиастроительная компания Embraer анонсировала первый полет своего транспортного самолета на крупнейшей в мире ярмарке вооружений, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (19 июня).
Разработка самолета началась в 2009 году, ВВС Бразилии заказали 28 машин, первые два будут поставлены в 2018 году. Интерес к бразильскому транспортнику высказали Аргентина, Чили, Колумбия, Чехия и Португалия. Компания планирует принять участие в тендере в Новой Зеландии. максимальная скорость 0,8 М (или около 533 узлов), что более чем в два раза превосходит скорость С-130 (230 узлов).
Самолет способен перевозить до 80 солдат, или шесть грузовых поддонов, или 74 раненых на носилках. Экипаж два человека, система управления электродистанционная.
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20.06.2017
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