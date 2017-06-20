F-35. Большая программа - большая экономия
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Испытание пушки F-35A в полете
Источник: U.S. Air Force
Компания Lockheed Martin Corp (LMT.N) находится в завершающей стадии переговоров по заключению контракта на сумму более 37 млрд на поставку рекордного количества стелс-истребителей F-35 (440 единиц), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на reuters.com (18 июня).
Это будет самый большой контракт в истории программы на данный момент. Средняя цена самолета составляет 85 млн долл, заявили источники на основе анонимности, поскольку они не имели полномочий публично комментировать ход переговоров. На прошлой неделе представители 11 стран-партнеров программы (Австралия, Дания, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Турция, Южная Корея, Великобритания и США) встретились в Балтиморе (Мэриленд, США), чтобы обсудить условия сделки. Ведутся переговоры по приобретению 135 или более самолетов в 2018 финансовом году. В последующие годы - в 2019 и 2020 - количество самолетов перевалит за 150 ежегодно. В 2019 году стоимость F-35A может упасть ниже 80 млн долл.
Недавно пересмотренные расходы программы показывают, что министерство обороны США потратит 379 млрд долл на приобретение 2443 самолетов этого типа всех трех версий, когда раньше эта цифра составляла 391 млрд долл (расходы на разработку и производство). Завершение поставок намечено на 2039 год.
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20.06.2017
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