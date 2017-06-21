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"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны

21.06.2017 Lenta.ru 1659 3
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MTA_DEFEXPO-2012_001
Модель российско-индийского многоцелевого транспортного самолета MTA (Multirole Transport Aircraft) на выставке DEFEXPO 2012. Источник: militaryphotos.net

Возобновлено создание среднего военно-транспортного самолета в интересах Минобороны России. Об этом, как передает ТАСС, рассказал главный конструктор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Николай Таликов.

"Сейчас только-только сформировался пакет по среднему транспортному самолету. Это двадцатитонник, в габаритах по сечению такой же, как Ил-76. Мы уже приступили к работам по этому самолету. Техзадание сформировано и практически утверждено, а дальше последуют все этапы", — рассказал он.

Самолет подобной грузоподъемности длительное время предполагался к разработке (как минимум с 2000 года). С 2007 года к проекту, получившему шифр MTA ("Многоцелевой транспортный самолет"), присоединилась Индия.

Машина, которую в итоге планировалось создать, носила гипотетический индекс Ил-214, и имела сечение грузовой кабины, аналогичное тяжелому самолету Ил-76МД (но ее меньшую длину).

В 2016 году совместный проект был остановлен. Компания "Ильюшин" отметила, что готова продолжить разработку в интересах Минобороны России, если поступит соответствующее задание.
20.06.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Ил-76
Ил-76МД
МТА
Компании
Ил
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
beka1
1072
№1
21.06.2017 01:47
Столько времени из-за индийцев упустили!
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RU
Байкал57
149
№2
21.06.2017 02:05
Все равно бы людей не было, на расхват все. Спасибо проекту ПД-35, благодаря ему Ан-124 еще 40 лет полетают и ПАКТА подождет, вот и решили "Средний ВТС".
Кабина готова, авионика отработана, главное А.Д.Рогозин взялся за реально выполнимый и нужный проект.
0
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RU
никодим
386
№3
21.06.2017 07:47
Индийцам , как ни крути , просто как воздух необходим был МТА с тягами под 18тонн. Там высокогорье и жаркий климат с температурами под +35. Неужели забыто, что Ан-32 пришлось специально создавать на базе Ан-26 , при этом увеличив мощность двигателя в два раза(замена Аи-24ВТ на Аи-20) и увеличение диаметра винтов с 3,9м до 4,7м.
Либо надо было переходить на винтовую тягу, которая в два раза эффективнее реактивной. Так что индусы за своё кровное боролись.
                                      
Для нас вариант использования дефорсирования крыла от Ту-95 на два винтовентиляторных двигателя или использования этого крыла как прототипа для укороченного Ил-76 будет весьма кстати. А далее, вешаем винтовентиляторы типа СВ-27 на НК-12 с модернизированным редуктором для получения частот вращения под 1200об/мин и получаем так необходимые тяги под 14тонн(винтовентилятор+тяга реактивной струи) с удельным расходом не более 0,3кг/кгс х час.
Ещё в бытность работ по Ан-70 , украинцы оговаривались что рассчитывают иметь тяги с винтовентилятора СВ-27 от 12тонн до 15тонн. Так то вот.
Ну и обдув крыла воздушными потоками даёт дополнительную подъёмную силу.
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