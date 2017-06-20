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Николай Никифоров: «Исследовательский центр станет новой площадкой в Европе по отстаиванию исторической правды о Второй мировой войне»

20.06.2017 Минкомсвязи России 73 0
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Рабочий визит в Словению
Рабочий визит в Словению
Источник: http://minsvyaz.ru/

Под председательством министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова и министра, руководителя Управления Правительства Республики Словении по делам соотечественников, проживающих за рубежом, Горазда Жмавца прошло первое заседание Российско-Словенского организационного комитета по формированию исследовательского центра на базе Музея Второй мировой войны в Мариборе. Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся создания нового международного центра в здании бывшего концлагеря для советских военнопленных. В заседании приняли участие представители Министерства иностранных дел РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств. В рамках деловой части визита главы Минкомсвязи России в Словению также прошла рабочая встреча руководителей «Почты России» и «Почты Словении» Дмитрия Страшнова и Бориса Новака, соответственно. В ней приняли участие Николай Никифоров, Горазд Жмавц и министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек.


«Словения для России — не просто дружественное государство и надежный партнер. Нас объединяют общие славянские корни, прочные исторические и культурные связи, — сказал глава Минкомсвязи России. — Особенно тесно судьбы народов России и Словении переплелись в двадцатом веке. Тысячи наших воинов навечно остались лежать в словенской земле. Их захоронения времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, разбросанные по всей территории страны, находятся в 56 городах и населенных пунктах». Министр напомнил, что 30 июля 2016 года в Любляне был открыт памятник российским и советским воинам, погибшим на словенской земле в двух мировых войнах.


Решение о создании Международного исследовательского центра на базе действующего музея в Мариборе было принято в ходе встреч Президента РФ Владимира Путина и Президента Республики Словении Борута Пахора, состоявшихся в июле 2016 года. На базе музея планируется создать тематическую библиотеку, конференц-зал, рабочие кабинеты для проведения публичных лекций, конференций и семинаров, открытых уроков для школьников, исследовательской работы ученых-историков, студентов, краеведов. Торжественное открытие Международного исследовательского центра намечено на 19 сентября 2017 года. Напомним, о создании оргкомитета и опыте сохранения военно-исторического наследия нашей страны, полученном в рамках российско-словенского сотрудничества, глава Минкомсвязи Николай Никифоров доложил Президенту России Владимиру Путину в ходе 39 заседания Российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 20 апреля 2017 года.


«Создаваемый центр призван стать новой площадкой в Европе по отстаиванию исторической правды о Второй мировой войне, эффективным инструментом по разоблачению попыток манипуляцией историей, ревизии основ современного миропорядка, сложившегося по итогам Второй мировой войны, — сказал Николай Никифоров. — Убежден, что деятельность данного центра будет способствовать выполнению актуальной сегодня задачи по противодействию фальсификации истории Второй мировой войны, продвижению и разъяснению российских подходов к оценкам ее итогов».


Николай Никифоров, Горазд Жмавц и Здравко Почивалшек также провели рабочую встречу с генеральным директором ФГУП «Почты России» Дмитрием Страшновым и генеральным директором «Почты Словении» Борисом Новаком. В ходе встречи обсуждалось создание логистического сортировочного центра в аэропорту Марибора, который сможет распределять посылки не только по Словении, но и по всему Балканскому полуострову. Было отмечено, что грузовые самолеты «Почты России» Ту-204 за один рейс могут перевозить до 25 тонн груза. Организация как минимум двух регулярных рейсов в неделю сможет в разы увеличить международный транзитный почтовый трафик. Стороны договорились уже в августе 2017 года приступить к реализации этого проекта. Напомним, торжественная церемония запуска первых грузовых самолетов «Почты России» состоялась 5 декабря 2016 года.


Глава Минкомсвязи России также обсудил вопросы российско-словенского торгово-экономического сотрудничества с министром экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшеком и сопредседателем Российско-Словенской Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министром иностранных дел Словении Карлом Эрьявецем.


Справка

Для сохранения военно-исторического наследия в рамках российско-словенского сотрудничества в Словении ежегодно проводятся важные совместные мероприятия, в которых активно участвуют жители республики, общественные и ветеранские организации, мэры 40 городов. В 2014 году глава Минкомсвязи России Николай Никифоров и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приняли участие в открытии музея-мемориала на месте бывшего нацистского концлагеря для советских военнопленных. В 2015 году в мемориальных мероприятиях у Русской часовни принял участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В 2016 году участие в мероприятиях по случаю 100-летия Русской часовни принял Президент РФ Владимир Путин.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Минкомсвязи России
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Страны
Россия
Словения
Продукция
Ту-204
Компании
Минкомсвязь России
Персоны
Лавров Сергей
Медведев Дмитрий
Путин Владимир

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