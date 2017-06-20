В Поднебесную через Алексеевское: Фоат Комаров нашел, как сэкономить миллионы на песке



Татарстанский бизнесмен Фоат Комаров

Источник: https://realnoevremya.ru/ Татарстанский бизнесмен Фоат КомаровИсточник: https://realnoevremya.ru/

Татарстанский бизнесмен Фоат Комаров, вложивший 20 млрд рублей в участок коридора «Европа — Западный Китай», решил строить перегрузочный порт на Каме. Как оказалось, его интерес к речным перевозкам прямо связан с логистическими проблемами «Шелкового пути». Парадокс, но инвестор автомобильной трассы жалуется на большие издержки сухопутной доставки грузов. Подробности выяснял корреспондент «Реального времени».

Десятки миллиардов рублей…

Как стало известно «Реальному времени», в Минэкономики РТ лежит инвестиционный проект строительства грузового речного порта в Алексеевском районе. Проект рассматривают как приоритетный и в ближайшее время собираются включить в инвестмеморандум на 2017 год. Инвестором значится альметьевское АО «Автострада» — компания владельца «СМП-Нефтегаза» и депутата Госсовета Фоата Комарова. «Автострада» известна тем, что строит участок транспортного коридора «Европа — Западный Китай» (дорогу из Алексеевского в Альметьевск в составе трассы Казань — Оренбург).

В Минэкономики наличие проекта подтвердили, но не стали называть параметры — против этого возражает инвестор. Тем не менее, рассказать о них «Реальному времени» согласился сам Комаров. Речь, по его словам, идет о строительстве площадки, необходимой, чтобы разгружать инертные материалы для строящейся дороги. На нынешнем этапе корректнее говорить не о полноценном речном порте — это «одно название», а о временном пункте для разгрузки судов.

Заявка, однако, подавалась именно на строительство порта, но пока это лишь декларация о намерениях. Полноценный порт в Алексеевском районе может появиться в перспективе, но не сейчас. «Конечно бы, хотелось все это сделать, но для этого нет ни ресурсов, ни возможности», — объяснил Комаров. Но задекларировать планы «Автостраде» все же пришлось: «Если инвестиционного меморандума нет — ну пришел человек в администрацию и говорит: «Я здесь построю грузовой порт». На него будут смотреть как на дурака. Авантюристов же много», — говорит он.

Только чтобы согласовать строительство площадки для разгрузки, нужны проектные и изыскательские работы, которые стоят огромных денег, продолжает Комаров. Так что после включения в меморандум начнется детальная проработка — «какие размеры, какие затраты, в каком направлении». Во сколько обойдется площадка Комаров еще не знает, не говоря уже о речном порте. «У нас были предварительные наметки, и там такие цифры прозвучали — у меня волосы дыбом встали. Там десятки миллиардов рублей», — сказал он.

Путь по суше для доставки грузов для строительства «Шелкового пути» Источник: https://realnoevremya.ru/

Нерентабельная суша

Разгрузочная площадка на воде строителю одной из крупнейших автодорог нужна для снижения издержек. Доставка грузов для строительства «Шелкового пути» по суше сопряжена с колоссальными проблемами, рассказывает Комаров. На дорогу нужно подать 20 миллионов тонн одних только инертных материалов, при том что существуют ограничения по осевой нагрузке автомобилей. «Как нам это перелопатить, как перевезти этот груз?» — спрашивает бизнесмен. Поэтому пришлось думать, как оптимизировать транспортировку.

Автомобильные грузоперевозки переживают ужаснейшее время, констатирует татарстанский координатор Объединения перевозчиков России Александр Черевко. Связано это и с состоянием дорог, и со многим другим. При этом он отмечает: рынок перенасыщен — многие заводы закрылись, и высвободился автопарк, который вдруг стал никому не нужен. Из-за почти нулевой доходности перевозчики экономят на запчастях, естественно, в такой ситуации о нормальной работе говорить не приходится, объясняет Черевко.

Четвертым будет

Пока в республике грузовые порты есть в Казани, Набережных Челнах и Чистополе. При этом власти давно указывали на недооцененность водных грузоперевозок — 40% районов республики имеют прибрежное положение, на берегах рек стоят крупнейшие города (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск, Елабуга). В отличие от пассажирского судоходства, которое считается убыточным сегментом, перевозка грузов по воде высокорентабельна. В республиканской программе развития транспортного комплекса чиновники отмечали, что по затратам на топливо использовать водный транспорт вдвое выгоднее, чем железнодорожный и в 20—25 раз — чем автомобильный.

Чистопольский грузовой порт. Всего в Татарстане грузовые порты есть в Казани, Набережных Челнах и Чистополе. Источник: http://fototerra.ru/

Перевозить груз по воде действительно в три-четыре раза дешевле, нежели по дорогам, соглашается аналитик компании «Алор брокер» Кирилл Яковенко. Но приходится учитывать, что в этом случае сложнее соблюдать график доставки, грузы чаще теряются. «Пожалуй, при строительстве дороги использовать речной транспорт можно, если есть хотя бы один порт и сеть площадок для перегрузки по всей длине строящейся трассы», — говорит Яковенко.

Строительство крупных портов занимает, как правило, год и больше и может стоить от $70 млн. Площадка для перегрузки обходится, конечно, дешевле, но в идеале таких площадок потребуется несколько. «У любого инвестора сразу возникает вопрос: что делать с площадками после того, как дорога будет построена, ведь речной маршрут станет менее рентабельным, так как начнется конкуренция между ним и построенной трассой. Вернуть инвестиции в эти площадки будет очень сложно», — отмечает Яковенко.

Татьяна Кулакова, директор Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ, тоже говорит, что в плане грузоперевозок водный транспорт — наиболее выгодный. А так как он и более экологичный, в Европе этому сектору помогают субсидиями. Сам по себе грузовой причал, поскольку это не капитальное строение, вряд ли будет стоить больших денег, считает Кулакова. Но дорогим может оказаться оборудование — понадобятся специальные экраны для перегрузки материалов с барж на автомобили. Всегда есть «последняя миля» — небольшое расстояние от причала до конечной точки выгрузки, преодолевать которое придется на большегрузах, объясняет эксперт.

Схема международной автомагистрали из Европы в Азию Источник: http://cpei.tatarstan.ru/

Зачем нужен «Шелковый путь»

Строить международную автомагистраль из Европы в Азию решено было для укрепления экономических связей. Из Азии через европейские страны в Россию ежегодно перевозится порядка 20 млн тонн грузов, основная часть которых проходит по территории Приволжского федерального округа. Большинство грузов сейчас идет через Суэцкий канал, что занимает 30—40 суток.

Строительство дороги «Европа — Западный Китай» позволит, по утверждению властей, сократить срок до 14—18 дней. Общая протяженность «Шелкового пути» должна составить 8 500 км, из которых 2 200 будет пролегать по территории России.

В 2004 году «СМП-Нефтегаз» Комарова при софинансировании со стороны правительства РТ решил строить мостовой переход через Каму в районе села Алексеевское до Альметьевска. В декабре 2016 года «СМП-Нефтегаз» сообщил, что, начиная с 2007 года, в трассу Алексеевское — Альметьевск вложено было 19,6 млрд рублей.

Артем Малютин