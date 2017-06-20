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Первые КАМАЗы Neo отправлены клиентам

20.06.2017 ПАО "КАМАЗ" 114 0
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КАМАЗ-5490
Магистральный тягач КАМАЗ-5490
Источник: http://rostec.ru/

Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда КАМАЗ-5490 NEO отправлены заказчикам.


Более ста КАМАЗов были переданы крупной частной компании, занимающейся грузоперевозками – ООО «Горбуновъ». Партия в 50 машин отгружена челнинской транспортной компании «Лидер-Транс».


По словам директора по развитию продаж и системе стимулирования Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Ларисы Денисовой, в ближайших планах – ещё две серьёзные сделки. Поставка 100 автомобилей КАМАЗ-5490 NEO, переоборудованных под смешанный тип подачи топлива, планируется в адрес федеральной транспортной компании в структуре Х5 Retail Group. Ещё сотня – в адрес одной из столичных логистических компаний.


Напомним, при создании КАМАЗ-5490 NEO конструкторы учитывали пожелания клиентов «КАМАЗа». В ТФК рассчитывают, что первые отзывы об автомобиле с улучшенными потребительскими свойствами появятся при пробеге в 25-30 тысяч километров. Все предложения будут обобщены и проанализированы – для новых дополнительных улучшений.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ

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