Первые КАМАЗы Neo отправлены клиентам



Магистральный тягач КАМАЗ-5490

Источник: http://rostec.ru/ Магистральный тягач КАМАЗ-5490Источник: http://rostec.ru/

Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда КАМАЗ-5490 NEO отправлены заказчикам.

Более ста КАМАЗов были переданы крупной частной компании, занимающейся грузоперевозками – ООО «Горбуновъ». Партия в 50 машин отгружена челнинской транспортной компании «Лидер-Транс».

По словам директора по развитию продаж и системе стимулирования Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Ларисы Денисовой, в ближайших планах – ещё две серьёзные сделки. Поставка 100 автомобилей КАМАЗ-5490 NEO, переоборудованных под смешанный тип подачи топлива, планируется в адрес федеральной транспортной компании в структуре Х5 Retail Group. Ещё сотня – в адрес одной из столичных логистических компаний.

Напомним, при создании КАМАЗ-5490 NEO конструкторы учитывали пожелания клиентов «КАМАЗа». В ТФК рассчитывают, что первые отзывы об автомобиле с улучшенными потребительскими свойствами появятся при пробеге в 25-30 тысяч километров. Все предложения будут обобщены и проанализированы – для новых дополнительных улучшений.