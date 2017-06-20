Первые КАМАЗы Neo отправлены клиентам
|
|
Магистральный тягач КАМАЗ-5490
Источник: http://rostec.ru/
Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда КАМАЗ-5490 NEO отправлены заказчикам.
Более ста КАМАЗов были переданы крупной частной компании, занимающейся грузоперевозками – ООО «Горбуновъ». Партия в 50 машин отгружена челнинской транспортной компании «Лидер-Транс».
По словам директора по развитию продаж и системе стимулирования Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Ларисы Денисовой, в ближайших планах – ещё две серьёзные сделки. Поставка 100 автомобилей КАМАЗ-5490 NEO, переоборудованных под смешанный тип подачи топлива, планируется в адрес федеральной транспортной компании в структуре Х5 Retail Group. Ещё сотня – в адрес одной из столичных логистических компаний.
Напомним, при создании КАМАЗ-5490 NEO конструкторы учитывали пожелания клиентов «КАМАЗа». В ТФК рассчитывают, что первые отзывы об автомобиле с улучшенными потребительскими свойствами появятся при пробеге в 25-30 тысяч километров. Все предложения будут обобщены и проанализированы – для новых дополнительных улучшений.
|
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.05.2017 Двести КАМАЗов для «ИТЕКО»
04.05.2017 Продажи КАМАЗов растут
03.05.2017 Первые КАМАЗы NEO получат крупнейшие корпоративные клиенты
19.04.2017 КАМАЗ-5490 NEO: началась серийная сборка
14.04.2017 КАМАЗ-5490 Neo – под контролем руководства
13.04.2017 Новые тягачи – в лизинг от «КАМАЗа»
31.01.2017 На «КАМАЗе» принята программа «Качество-2017»