Программы Ил-96-400М и Ил-114 до 2019г будут финансироваться за счет дивидендов "Роснефтегаза" - ОАК

Blood_angel 24

№4 20.06.2017 14:25 Цитата, q Антонов может отдать производство в другую страну, тем же саудам. Не может, а обязан, если Сауды будут удовлетворены ходом работ и качествами самого самолета. Это по сути их проект - сделанный на их деньги и по их т.з. с самого начала. Более того, Антонов после этого прав на конструкцию лишится. Вот только маленькое "но" - для всего этого Антонов должен во-первых следовать графику (который они уже сорвали), а во-вторых подтвердить рекламные характеристики проекта (а с этим оооочень большие вопросы).

Китайцы с Антоновым конечно дружат, но у них и без Ан-132Д полно собственных вариантов (которые представляют собой то же самое - Ан-24 с западными движками и немного осовремененой авионикой). MA60, например. Да и несмотря на всю дружбу, китайцы за последние 5 лет не сделали твердых заказов ни на один самолет Антонова. Они предпочитают привлекать украинцев к проектированию собственных машин (вроде ARJ21). Индусам тоже ничего впарить так и не удалось (а возможности были, и для Ан-74, и для Ан-32 и еще много чего). Более того, после десятилетней эпопеи с согласованием ремонта индийских Ан-32, я в сильно сомневаюсь, что Индия захочет связываться с Антоновым снова. И да, индусы тормозят несколько другой проект - МТС\МТА - грузовой реактивный двадцатитонник. С ним и впрямь непонятки, но к теме это не относится. Не может, а обязан, если Сауды будут удовлетворены ходом работ и качествами самого самолета. Это по сути их проект - сделанный на их деньги и по их т.з. с самого начала. Более того, Антонов после этого прав на конструкцию лишится. Вот только маленькое "но" - для всего этого Антонов должен во-первых следовать графику (который они уже сорвали), а во-вторых подтвердить рекламные характеристики проекта (а с этим оооочень большие вопросы).Китайцы с Антоновым конечно дружат, но у них и без Ан-132Д полно собственных вариантов (которые представляют собой то же самое - Ан-24 с западными движками и немного осовремененой авионикой). MA60, например. Да и несмотря на всю дружбу, китайцы за последние 5 лет не сделали твердых заказов ни на один самолет Антонова. Они предпочитают привлекать украинцев к проектированию собственных машин (вроде ARJ21). Индусам тоже ничего впарить так и не удалось (а возможности были, и для Ан-74, и для Ан-32 и еще много чего). Более того, после десятилетней эпопеи с согласованием ремонта индийских Ан-32, я в сильно сомневаюсь, что Индия захочет связываться с Антоновым снова. И да, индусы тормозят несколько другой проект - МТС\МТА - грузовой реактивный двадцатитонник. С ним и впрямь непонятки, но к теме это не относится.