Программы Ил-96-400М и Ил-114 до 2019г будут финансироваться за счет дивидендов "Роснефтегаза" - ОАК
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Cамолет Ил-114 (RA-91003, серийный номер 2053800109) компании "Радар-ММС", март 2014 г.
Источник: Дмитрий Яковлев / airliners.net
Ле Бурже (Франция). 19 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Программы Ил-96-400М и Ил-114-300 в 2016-2018 гг. будут финансироваться за счет дивидендов "Роснефтегаза", заявил глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь на пресс-конференции в рамках авиасалона в Ле Бурже.
"Владимир Владимирович (Путин, - "ИФ") сказал про Ил-114, а такое же решение принято и по Ил-96. Деньги выделены в 2016 г. и на одну программу, и на другую. Финансирование все растянуто на несколько лет, по трем годам определенно: 2016, 2017 и 2018-му", - сказал Ю.Слюсарь, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, в 2016 г. проект Ил-114 получил из поступлений "Роснефтегаза" 1,5 млрд руб., Ил-96 - 2,4 млрд руб., в 2017 г. - 4,7 млрд руб. и 3,6 млрд руб., соответственно, в 2018 г. будет направлено 4 млрд руб. и 5,4 млрд руб.
Ранее объем финансирования каждой программы оценивался в более 50 млрд руб. Согласно прошлогоднему распоряжению правительства, оба проекта будут частично поддержаны за счет поступлений от "Роснефтегаза". Но в документе уточнялось, что это будет возможно "в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям АО "Роснефтегаз" сверх суммы 36 млрд 38 млн 724 тыс. рублей".
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19.06.2017
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ID: 1949
1661
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№1
20.06.2017 10:03
Даже Антонов привез на Ле Бурже свой новый транспортный АН -132Д. Летает и не плохо.
https://ru.tsn.ua/groshi/novyy-an-132-triumfalno-vystupil-na-aviashou-v-le-burzhe-880937.html
Это прямой конкурент ИЛ-114 на внешних рынках, если запустят в серию.
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Blood_angel
24
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№2
20.06.2017 11:59
Цитата, q
Это прямой конкурент ИЛ-114 на внешних рынках, если запустят в серию.
Кхм. Ан-132Д не является ни прямым, ни косвенным, ни кривым конкурентом Ил-114. Во-первых, Ан-132Д это грузовик, создавался как грузовик и заказ есть только на грузовик. Ил-114 же абсолютно наоборот - создается только в пассажирской версии, для грузовых перевозок есть совершенно другой Ил-112. Во-вторых, внешние рынки для Ил-114 это перспектива крайне далекая, он создается исключительно под российские условия, и правильно, а то Ан-24 уже рассыпаются. Ну и в третьих, я в принципе сомневаюсь, что ремоторизированная версия грузовика 50-летней давности (это я про Ан-132Д, коий ремоторизированный Ан-32, коий модификация Ан-26, коий грузовая модификация Ан-24) в принципе может быть кому-то конкурентом. Особенно при наличии на рынке таких самолетов как С-295 и С-27J.
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ID: 1949
1661
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№3
20.06.2017 12:10
В фильме видно, что с украми по теме общались сауды, а китайцы вообще с антоновым дружат, индусы, возможно, тоже пристроятся - потому тормозят наш совместный проект транспортника, как понимаю. Т.е. ниша дешёвых транспортников существует. Антонов может отдать производство в другую страну, тем же саудам.
Спасибо, что поправили про Ил-112.
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Blood_angel
24
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№4
20.06.2017 14:25
Цитата, q
Антонов может отдать производство в другую страну, тем же саудам.Не может, а обязан, если Сауды будут удовлетворены ходом работ и качествами самого самолета. Это по сути их проект - сделанный на их деньги и по их т.з. с самого начала. Более того, Антонов после этого прав на конструкцию лишится. Вот только маленькое "но" - для всего этого Антонов должен во-первых следовать графику (который они уже сорвали), а во-вторых подтвердить рекламные характеристики проекта (а с этим оооочень большие вопросы).
Китайцы с Антоновым конечно дружат, но у них и без Ан-132Д полно собственных вариантов (которые представляют собой то же самое - Ан-24 с западными движками и немного осовремененой авионикой). MA60, например. Да и несмотря на всю дружбу, китайцы за последние 5 лет не сделали твердых заказов ни на один самолет Антонова. Они предпочитают привлекать украинцев к проектированию собственных машин (вроде ARJ21). Индусам тоже ничего впарить так и не удалось (а возможности были, и для Ан-74, и для Ан-32 и еще много чего). Более того, после десятилетней эпопеи с согласованием ремонта индийских Ан-32, я в сильно сомневаюсь, что Индия захочет связываться с Антоновым снова. И да, индусы тормозят несколько другой проект - МТС\МТА - грузовой реактивный двадцатитонник. С ним и впрямь непонятки, но к теме это не относится.
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