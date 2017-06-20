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"МиГ" планирует выпускать беспилотники

20.06.2017 RNS 422 1
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Скат
Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане)
Источник: Антон Денисов/РИА «Новости»

Российская авиастроительная компания "МиГ" рассматривает возможность производства легких беспилотников, заявил генеральный директор АО "МиГ" Илья Тарасенко в интервью изданию La Tribune.

"Выпуск беспилотных летательных аппаратов малого и среднего радиуса действия" является одним из векторов развития компании, сообщил Тарасенко, не уточнив сроки реализации проекта и подчеркнув, что еще "слишком рано давать имена этим проектам".

"Наши аппараты продемонстрировали, что они полностью соответствуют ожиданиям российской армии", - заявил Тарасенко. По его словам, на фоне успешной военной операции в Сирии компания регистрирует рост спроса на свою продукцию.

Касаясь многофункционального легкого истребителя нового поколения МиГ-35, испытательные полеты которого начались в январе 2017 года, Тарасенко сообщил, что в конечном счете в эксплуатации аппарат будет на "25% дешевле аппаратов конкурентов, как то: Rafale, Gripen и других".

"МиГ" производит современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты. Выручка компании за 2016 год - 56,7 млрд руб., чистая прибыль - 5,6 млрд руб., портфель заказов составляет $4 млрд.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
1888
№1
20.06.2017 06:43
Цитата, q
малого и среднего радиуса действия
Интересно, что в понимании  МиГовцев это значит?
+1
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