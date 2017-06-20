"МиГ" планирует выпускать беспилотники
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Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане)
Источник: Антон Денисов/РИА «Новости»
Российская авиастроительная компания "МиГ" рассматривает возможность производства легких беспилотников, заявил генеральный директор АО "МиГ" Илья Тарасенко в интервью изданию La Tribune.
"Выпуск беспилотных летательных аппаратов малого и среднего радиуса действия" является одним из векторов развития компании, сообщил Тарасенко, не уточнив сроки реализации проекта и подчеркнув, что еще "слишком рано давать имена этим проектам".
"Наши аппараты продемонстрировали, что они полностью соответствуют ожиданиям российской армии", - заявил Тарасенко. По его словам, на фоне успешной военной операции в Сирии компания регистрирует рост спроса на свою продукцию.
Касаясь многофункционального легкого истребителя нового поколения МиГ-35, испытательные полеты которого начались в январе 2017 года, Тарасенко сообщил, что в конечном счете в эксплуатации аппарат будет на "25% дешевле аппаратов конкурентов, как то: Rafale, Gripen и других".
"МиГ" производит современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты. Выручка компании за 2016 год - 56,7 млрд руб., чистая прибыль - 5,6 млрд руб., портфель заказов составляет $4 млрд.
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19.06.2017
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