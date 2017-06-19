Россия в кооперации с Италией модернизирует индийские Су-30 МКИ



Истребитель Су-30 МКИ

Источник: Vitaly V. Kuzmin Истребитель Су-30 МКИИсточник: Vitaly V. Kuzmin

ЛЕ-БУРЖЕ, 19 июн - РИА Новости. Россия будет модернизировать индийские истребители Су-30 МКИ в кооперации с Италией, сообщил журналистам в понедельник на авиасалоне Ле-Бурже 2017 генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В кооперации с итальянской стороной мы приступим к модернизации индийских Су-30 МКИ", - сказал Михеев.

Он подчеркнул, что выбор итальянского партнера - это инициатива Дели.

"При модернизации итальянская сторона предлагает свои возможности, которые отвечают сертификационным требованиям", - сказал Михеев.