Россия в кооперации с Италией модернизирует индийские Су-30 МКИ
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Истребитель Су-30 МКИ
Источник: Vitaly V. Kuzmin
ЛЕ-БУРЖЕ, 19 июн - РИА Новости. Россия будет модернизировать индийские истребители Су-30 МКИ в кооперации с Италией, сообщил журналистам в понедельник на авиасалоне Ле-Бурже 2017 генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"В кооперации с итальянской стороной мы приступим к модернизации индийских Су-30 МКИ", - сказал Михеев.
Он подчеркнул, что выбор итальянского партнера - это инициатива Дели.
"При модернизации итальянская сторона предлагает свои возможности, которые отвечают сертификационным требованиям", - сказал Михеев.
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19.06.2017
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