Африка и Ближний Восток вышли на первое место в экспорте вооружений из РФ
|
|
Стенд Рособоронэкспорта
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн - РИА Новости. Страны Африки и Ближнего Востока заняли в последние два года первое место в экспорте российских вооружений и военной техники, сообщил в понедельник на авиасалоне Бурже-2017 генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Ранее основную долю экспорта российских вооружений и военной техники составляли Китай и Индия.
"До 2010 года главными нашими покупателями оружия были Китай и Индия. Однако в последние два года в экспортном потенциале на первое место вышли страны Африки и Ближнего Востока. Это примерно 70% нашего экспорта",- сказал Михеев. Отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве с Алжиром, он сказал: "Этот вопрос очень чувствительный".
|
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.06.2017 МС-21 сможет летать на российском двигателе вместо американского
20.06.2017 Россия в кооперации с Италией модернизирует индийские Су-30 МКИ
20.06.2017 В Рособоронэкспорте рассказали о сотрудничестве с Катаром
20.06.2017 "Рособоронэкспорт": МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два
20.06.2017 "Рособоронэкспорт" с начала года подписал новые контракты на $8 млрд
20.06.2017 "Вертолеты России" построят для ВВС Бангладеш пять вертолетов Ми-171Ш
20.06.2017 Paris Air Show-2017: Франция в общемировом балансе экспорта вооружений по регионам мира
20.06.2017 "Рособоронэкспорт" представляет новинки российской боевой авиации на салоне Paris Air Show-2017