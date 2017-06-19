Африка и Ближний Восток вышли на первое место в экспорте вооружений из РФ



Стенд Рособоронэкспорта

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Стенд РособоронэкспортаИсточник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн - РИА Новости. Страны Африки и Ближнего Востока заняли в последние два года первое место в экспорте российских вооружений и военной техники, сообщил в понедельник на авиасалоне Бурже-2017 генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Ранее основную долю экспорта российских вооружений и военной техники составляли Китай и Индия.

"До 2010 года главными нашими покупателями оружия были Китай и Индия. Однако в последние два года в экспортном потенциале на первое место вышли страны Африки и Ближнего Востока. Это примерно 70% нашего экспорта",- сказал Михеев. Отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве с Алжиром, он сказал: "Этот вопрос очень чувствительный".