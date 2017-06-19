Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корейские ракеты-перехватчики Cheongung пошли в серию

20.06.2017 Военно-промышленный курьер 252 0
0
Понравилась новость?
 0
Cheongung_M-SAM_South_Korea
Южно-корейская ракета средней дальности класса «земля-воздух» Cheongung M-SAM.

В Южной Корее завершилась разработка новых ракет-перехватчиков средней дальности

Информационное агентство Yonhap сообщило о том, что компания LIG Nex1 и Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development, ADD) объявили об успешном завершении испытаний ракет Cheongung и начале их серийного производства.

 Управляемая ракета Cheongung может поражать баллистические цели на высоте свыше 20 км. Ракета разработана в рамках проекта М-SAM и станет одним из основных элементов системы ПВО и ПРО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense System, KAMD).



Серийное производство новых ракет официально стартует уже в ближайшее время, а к 2019 году Минобороны Южной Кореи намерено провести их полноценное развертывание. Система KAMD, охватывающая все виды воздушных угроз, должна полноценно заработать в начале 2020-х годов.

ADD начало разработку ракеты Cheongung в 2006 году, при этом исследования стартовали пятью годами ранее (за основу были взяты российские системы С-350 и С-400). Длина Cheongung составляет 4,6 м, масса – 400 кг. Ракета оснащена системой самонаведения и поражает цели прямым ударом.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
ADD
LIG Nex1
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 16:09
  • 5
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 20.06 15:56
  • 6
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.06 15:36
  • 1
Деньги в небо
  • 20.06 15:16
  • 14
ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"
  • 20.06 15:02
  • 5015
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.06 15:01
  • 78
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 20.06 14:57
  • 2
ФСВТС: российско-индийский истребитель FGFA не будет уступать ПАК ФА
  • 20.06 14:55
  • 1
ОДК планирует выпускать в год до 50 двигателей для самолетов МС-21
  • 20.06 14:25
  • 4
Программы Ил-96-400М и Ил-114 до 2019г будут финансироваться за счет дивидендов "Роснефтегаза" - ОАК
  • 20.06 14:05
  • 27
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 20.06 12:35
  • 3
Самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси
  • 20.06 12:31
  • 1
"Рособоронэкспорт": МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два
  • 20.06 12:16
  • 1
Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)
  • 20.06 11:30
  • 23
Россия и Китай запустят двигатель
  • 20.06 08:40
  • 51
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы