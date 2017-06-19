Корейские ракеты-перехватчики Cheongung пошли в серию
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Южно-корейская ракета средней дальности класса «земля-воздух» Cheongung M-SAM.
В Южной Корее завершилась разработка новых ракет-перехватчиков средней дальности
Информационное агентство Yonhap сообщило о том, что компания LIG Nex1 и Агентство оборонных разработок (Agency for Defense Development, ADD) объявили об успешном завершении испытаний ракет Cheongung и начале их серийного производства.
Управляемая ракета Cheongung может поражать баллистические цели на высоте свыше 20 км. Ракета разработана в рамках проекта М-SAM и станет одним из основных элементов системы ПВО и ПРО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense System, KAMD).
Серийное производство новых ракет официально стартует уже в ближайшее время, а к 2019 году Минобороны Южной Кореи намерено провести их полноценное развертывание. Система KAMD, охватывающая все виды воздушных угроз, должна полноценно заработать в начале 2020-х годов.
ADD начало разработку ракеты Cheongung в 2006 году, при этом исследования стартовали пятью годами ранее (за основу были взяты российские системы С-350 и С-400). Длина Cheongung составляет 4,6 м, масса – 400 кг. Ракета оснащена системой самонаведения и поражает цели прямым ударом.
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19.06.2017
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