"Боинг" назвал годы производства F-15 для Катара
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F-15SA ВВС Саудовской Аравии
Источник: Aviation Analysis Wing
18 июня компания Boeing заявила, что производство истребителей F-15 Advanced Eagle для ВВС Катара может начаться в 2019 году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (19 июня).
В ВВС Катара эти самолеты уже получили индекс F-15QA. Компания надеется, что оформление и заключение контракта будет завершено в ближайшее время, производство 36 самолетов будет вестись до 2022 года, заявил официальный представитель "Боинга".
График поставок до сих пор не урегулирован Катаром, переговоры по "окончательным деталям" еще ведутся. Одним из вопросов является подготовка экипажей - кто будет за эту работу нести ответственность.
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19.06.2017
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