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Минобороны РФ может стать координатором централизованной системы Северного завоза

20.06.2017 ТАСС 159 0
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Арктика. Архивное фото
Арктика. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

Соответствующее решение может быть принято с учетом текущего объема перевозок и перспектив повышения военного присутствия на Арктической и Курильской островных зонах

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Минобороны РФ может стать координатором централизованной системы Северного завоза для Арктической и Курильской островных зон. Об этом в понедельник сообщил на конференции в Нарьян-Маре заместитель гендиректора по водному транспорту ООО "Оборонлогистика" Андрей Кушниров.

"Учитывая текущий объем перевозок, перспективы повышения военного присутствия на Арктической и Курильской островных зонах, …Минобороны РФ может стать координатором создаваемой централизованной транспортно-логистической системы Северного завоза", - сказал он.

По словам Кушнира, с 2016 года идет создание консорциума, куда вошли "Оборонлогистика", Софрахт и Дальневосточное морское пароходство. Консорциум может выступить в качестве единого оператора и интегратора решения задач транспортного обеспечения грузов всех заинтересованных ведомств в указанных территориях, уточнил он.

Представитель "Оборонлогистики" также сообщил, что, как ожидается, до конца июня этого года эта компания станет единственным исполнителем закупок работ и услуг по доставке морским транспортом воинских грузов в Арктическую и Курильскую островную зону в 2017-2018 годах. По его оценке, ежегодный прирост объемов грузов в Арктику в ближайшие 10 лет будет составлять не менее 10-15%

Участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит в Нарьян-Маре 19-20 июня, обсуждают проблемы снабжения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов. Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов.

В работе конференции участвуют представители министерств транспорта, экономического развития, промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по государственным резервам, депутаты Госдумы, региональные власти. По итогам конференции будет принята резолюция, которую представят председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину.

Северный завоз

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика

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