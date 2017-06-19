Верховный суд Удмуртской Республики признал законными действия сотрудников ФАС России при проведении проверки
|
|
Эмблема Федеральной антимонопольной службы
Истцы заявляли о незаконном копировании информации с личных компьютеров при проведении внеплановой выездной проверки.
Верховный суд Удмуртской Республики оставил без удовлетворения жалобу сотрудников АО «Уральские радиостанции» и АО «ФПГ «Уральские заводы» на решение Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 16 сентября 2016 года, которым был отклонён административный иск вышеуказанных лиц к сотрудникам ФАС России о признании незаконными действий по копированию у них информации при проведении внеплановой выездной проверки.
Истцы в суде пытались выдать скопированную у них в ходе осмотра офиса компании информацию за личную переписку.
В результате рассмотрения Верховный суд Удмуртской Республики оставил апелляционную жалобу сотрудников предприятий без удовлетворения, подтвердив полномочия ФАС России на получение информации.
«Суд подтвердил, что в рамках проводимой проверки, переписка и документы, в том числе создаваемые при использовании личных ЭВМ сотрудников, которые находятся в офисе и используются в деятельности проверяемого лица, могут быть скопированы в ходе осмотра», - отметил заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.
|
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.06.2017 "Ракета не летает — проблемы корабелов"
05.05.2017 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России
03.05.2017 Вопрос цены, или цена вопроса
24.04.2017 Инновационные закупки-2017: ОПК идет на «гражданку»
22.03.2017 Технологии: Китай рассекретил 3000 военных патентов
06.02.2017 Развитие ОПК: Системе образования необходимы амбициозные задачи
25.01.2017 Сбербанк в 2017 году запустит документооборот на основе blockchain
23.12.2016 ФГУПы закатывают обратно