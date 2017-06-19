Верховный суд Удмуртской Республики признал законными действия сотрудников ФАС России при проведении проверки



Эмблема Федеральной антимонопольной службы Эмблема Федеральной антимонопольной службы

Истцы заявляли о незаконном копировании информации с личных компьютеров при проведении внеплановой выездной проверки.

Верховный суд Удмуртской Республики оставил без удовлетворения жалобу сотрудников АО «Уральские радиостанции» и АО «ФПГ «Уральские заводы» на решение Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 16 сентября 2016 года, которым был отклонён административный иск вышеуказанных лиц к сотрудникам ФАС России о признании незаконными действий по копированию у них информации при проведении внеплановой выездной проверки.

Истцы в суде пытались выдать скопированную у них в ходе осмотра офиса компании информацию за личную переписку.

В результате рассмотрения Верховный суд Удмуртской Республики оставил апелляционную жалобу сотрудников предприятий без удовлетворения, подтвердив полномочия ФАС России на получение информации.

«Суд подтвердил, что в рамках проводимой проверки, переписка и документы, в том числе создаваемые при использовании личных ЭВМ сотрудников, которые находятся в офисе и используются в деятельности проверяемого лица, могут быть скопированы в ходе осмотра», - отметил заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.