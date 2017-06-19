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Верховный суд Удмуртской Республики признал законными действия сотрудников ФАС России при проведении проверки

20.06.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 328 0
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Истцы заявляли о незаконном копировании информации с личных компьютеров при проведении внеплановой выездной проверки.


Верховный суд Удмуртской Республики оставил без удовлетворения жалобу сотрудников АО «Уральские радиостанции» и АО «ФПГ «Уральские заводы» на решение Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 16 сентября 2016 года, которым был отклонён административный иск вышеуказанных лиц к сотрудникам ФАС России о признании незаконными действий по копированию у них информации при проведении внеплановой выездной проверки.


Истцы в суде пытались выдать скопированную у них в ходе осмотра офиса компании информацию за личную переписку.


В результате рассмотрения Верховный суд Удмуртской Республики оставил апелляционную жалобу сотрудников предприятий без удовлетворения, подтвердив полномочия ФАС России на получение информации.


«Суд подтвердил, что в рамках проводимой проверки, переписка и документы, в том числе создаваемые при использовании личных ЭВМ сотрудников, которые находятся в офисе и используются в деятельности проверяемого лица, могут быть скопированы в ходе осмотра», - отметил заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
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