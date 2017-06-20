Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)



Танковые учения в Ростове-на-Дону

Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров Танковые учения в Ростове-на-ДонуИсточник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

В последние годы новый российский танк Т-14 "Армата" привлекает к себе огромный интерес во всем мире. У него конструкция "с чистого листа", и это принципиально новый советский и российский танк, каких не было много лет. Несмотря на приближение сроков принятия "Арматы" на вооружение, бюджетные проблемы приведут к тому, что российские танковые войска в большинстве своем будут состоять из старых и хорошо знакомых машин, которые появились в 1980-е годы и даже раньше.

В настоящее время у России в войсках имеется 2 700 танков. Они распределены по 36-ти отдельным мотострелковым (механизированным) и танковым бригадам, а также по четырем мотострелковым и танковым дивизиям. Довольно новым изобретением в российских сухопутных войсках являются так называемые батальонные тактические группы. Это усиленное общевойсковое подразделение, способное вести самостоятельные боевые действия в составе четырех танковых и мотострелковых рот, а также артиллерийских, разведывательных, инженерно-саперных и обеспечивающих подразделений. В каждой российской боевой бригаде или полку имеется примерно две батальонных тактических группы.

Основу современных танковых войск в России по-прежнему составляет семейство танков Т-72, в которое входит сама эта машина, ее родственник Т-80 и старший брат Т-90. Самой старой модели Т-72 - тридцать лет. Т-80 немного моложе, потому что его сконструировали в конце холодной войны. Самый новый танк - Т-90, который в своей основе является глубокой модернизацией Т-72.

Т-72, принятый на вооружение в 1973 году, вызвал потрясение в странах НАТО. Это был танк с низкой посадкой, с новым мощным орудием и прочной броней. Он очень сильно отличался от устаревшего Т-62. Новая 125-миллиметровая танковая пушка 2A46M могла делать до восьми выстрелов в минуту, у нее был автомат заряжания, заменивший заряжающего, и благодаря этому башня у танка стала меньше, несмотря на увеличение калибра орудия и количества боеприпасов. Дизельный двигатель мощностью 780 лошадиных сил позволял машине развивать скорость по шоссе 60 километров в час.

Т-72 имел хорошую для своего времени броневую защиту. Комбинированная броня корпуса и башни обеспечивала защитную способность, эквивалентную 335 - 380 миллиметрам катаной гомогенной броневой стали, что обеспечивало надежную защиту от 120-миллиметровых оперенных бронебойных снарядов НАТО с отделяющимся поддоном. А ее защитная способность против кумулятивных снарядов того же калибра была эквивалентна 410-450 миллиметрам. В более поздней версии Т-72Б1 на 50% была усилена защита от бронебойных снарядов. А благодаря комплекту динамической защиты "Контакт-1" защита от кумулятивных снарядов была увеличена почти вдвое. В середине 1980-х появился усовершенствованный комплект "Контакт-5", который эффективно защищал машину от ПТУРсов TOW и от тяжелых противотанковых ракет.

Т-72 был основным танком в Советской Армии вплоть до конца холодной войны, и его в больших количествах поставляли за рубеж в 12 стран, включая Сирию и Ирак. Во время вторжения в Ливан в 1982 году сирийские Т-72 слабо показали себя против израильских танков, а иракцы на своих машинах в ходе войны 1991 года воевали еще хуже. В основном это объясняется слабой подготовленностью экипажей сирийской и иракской армий, но у Т-72 были и свои собственные недостатки, и он уступал современным западным и израильским машинам, особенно по боеприпасам для танковых орудий, по системе управления огнем, по приборам ночного видения и по броневой защите. Что очень важно, у иракских Т-72 не было динамической защиты типа "Контакт-1" и "Контакт-5".

Кроме Т-72, российские сухопутные войска унаследовали танк Т-80. Внешне он очень похож на Т-72, имея ту же самую пушку 2A46M. Но между ними были и существенные различия. Пушка Т-80 могла стрелять кумулятивными боеприпасами 9M112 "Кобра", которые имели дальность четыре километра и могли пробивать броню толщиной до 700 миллиметров. Т-80 был немного больше по размерам, и в нем использовался газотурбинный двигатель мощностью 1 250 лошадиных сил, который обеспечивал большую маневренность, но в ущерб надежности.

Российские экономические невзгоды в 1990-х и в начале 2000-х годов привели к тому, что вооруженные силы страны страдали от недофинансирования. Денег на новый танк не было, и лучшие образцы Т-72 и Т-80 оставались на службе, проходя многочисленные модернизации.

Несмотря на деморализующий эффект от войны в Персидском заливе в 1991 году, советские инженеры создали множество модификаций, использовав в них новаторские подходы к усовершенствованию устаревших танков. Комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора-1" имел датчики для обнаружения противотанковых управляемых ракет инфракрасного наведения и пусковые установки дымовых гранат для защиты танка от ракет с лазерным наведением. Комплекс активной защиты "Арена" имел в своем составе доплеровскую радиолокационную станцию и защитные боеприпасы для уничтожения противотанковых управляемых реактивных снарядов и ракет на малой дальности. Танковая пушка 2A46M получила новый кумулятивный и бронебойный боеприпасы с большей пробивающей способностью, а оставшиеся в вооруженных силах танки Т-80 были оснащены комплексом управляемого танкового ракетного вооружения 9M119 "Рефлекс", который намного лучше "Кобры".

В сегодняшнем поколении танков Т-72Б3 все эти усовершенствования объединены, и танк получился весьма современным. Он оснащен новейшей встроенной динамической защитой "Контакт-5", которая защищает его от кумулятивных снарядов. Из танковой пушки можно вести стрельбу ракетами 9M119 "Рефлекс", а боезапас машины увеличен с 39 до 45 снарядов. В результате Т-72Б3 получил множество усовершенствований, касающихся брони и защиты (программа установки нового двигателя была отменена в целях экономии). В будущем Т-72Б пройдет дальнейшую модернизацию и получит автомат сопровождения и систему управления огнем, которые установлены на танке "Армата", новый комплекс динамической защиты "Реликт" и новый дизельный двигатель, мощность которого будет на 50% больше по сравнению с прежними силовыми установками.

Оставшиеся в российских сухопутных войсках 550 танков Т-80 проходят модернизацию до уровня Т-80БВ. Этот танк в основном идентичен Т-72Б3в плане вооружения и броневой защиты, но он более надежен, хотя и имеет менее мощный газотурбинный двигатель. Согласно информации из справочника Jane's, Т-80БВ больше подходит для холодных климатических условий Дальнего Востока, Сибири и Заполярья. Наверное, неслучайно то, что эти места являются наиболее удаленными от танковых войск стран НАТО.

После падения Берлинской стены в 1993 году был принят на вооружение один "новый" российский танк. Это Т-90. По сути дела, это модернизированный Т-72, но представлен он был как совершенно новая машина. Во многом Т-90 схож с современным Т-72Б3, и он положил начало масштабному проекту модернизации Т-72. В последней версии Т-90МС имеются все черты Т-72Б3, и плюс к этому дизельный двигатель на тысячу лошадиных сил, видеокамеры для обеспечения осведомленности танкистов об окружающей обстановке, а также оборудование ГЛОНАСС. Одной из наиболее важных особенностей Т-90 является более мощная броня, защитная способность которой эквивалентна 690 миллиметрам против бронебойных и 1 040 миллиметрам против кумулятивных боеприпасов. За счет дополнительных слоев стали и композиционных материалов на башне и корпусе, а также благодаря последнему поколению динамической защиты броневая защита Т-90 в два раза мощнее, чем у Т-72.

Высокая стоимость танка "Армата" в сочетании с западными санкциями, введенными из-за вторжения России на Украину в 2014 году, наверняка помешают Москве создавать эти новые машины в больших количествах. В российских вооруженных силах много устаревшей боевой техники, начиная с истребителей и танков, и кончая бронированными машинами новых поколений. Несмотря на процесс модернизации, там останется большое количество старых образцов вооружений. Но при условии надлежащего обслуживания, ремонта и модернизации старые танки смогут прослужить в российских сухопутных войсках еще не один десяток лет.

Кайл Мизоками - специалист в области обороны и национальной безопасности. Живет и работает в Сан-Франциско, а его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из создателей блога Japan Security Watch.[/i]

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)