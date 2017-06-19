Paris Air Show-2017: Франция в общемировом балансе экспорта вооружений по регионам мира

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ЦАМТО, 19 июня. К открытию 52-го Международного авиакосмического салона Paris Air Show-2017 в Ле-Бурже ЦАМТО публикует статистический материал по положению Франции в общемировом балансе экспорта ВиВТ в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг. по регионам мира.

Ниже представлены данные по экспорту ВиВТ Франции по отдельным регионам мира (всего их по методике ЦАМТО – 10). Следует отметить, что в совокупности с учетом всех 10 регионов мира Франция занимает устойчивое третье место в мире по экспорту вооружений, уступая только США и России.

Справочно:

52-й Международный авиационно-космический салон Paris Air Show-2017 пройдет на территории выставочного комплекса в парижском пригороде Ле-Бурже с 19 по 25 июня. В салоне примут участие более 2350 компаний из 47 государств, Россию будут представлять 34 организации, в том числе Государственная корпорация "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", ПАО "ОАК" и другие.

Организатором выставки является компания Salon International de l'Aeronautique et de l'Espace (SIAE) – дочерняя компания Ассоциации французской авиационно-космической промышленности (GIFAS).

Салон проводится с 1909 года. Его основная тематика – вооружение и военная техника ВВС, ПВО, самолетостроение, аэрокосмические технологии и оборудование для гражданской авиации. Общая площадь выставочного комплекса 324000 кв. м.

География экспортных контрактов Франции по регионам мира в период 2008-2015 гг.

В целом за период 2008-2015 гг. Франция заключила наибольшее количество экспортных контрактов со странами Ближнего Востока – 27,890 млрд. долл., что составляет 42,1% от общего количества контрактных обязательств, заключенных Францией со странами в 10 регионах (66,211 млрд. долл.). Второе место за тот же период занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 15,079 млрд. долл. (22,77%). Третье место в структуре портфеля заказов Франции занимает Южная Америка и Мексика – 13,159 млрд. долл. (19,87%). Четвертое место занимает Западная Европа – 5,428 млрд. долл. Далее места распределились следующим образом: Северная Африка – 1,604 млрд. долл., страны на постсоветском пространстве – 1,426 млрд. долл., Северная Америка – 758 млн. долл., "тропическая" Африка – 459 млн. долл., Восточная Европа – 296 млн. долл., ЦАКБ – 5 млн. долл.

Справочно:

По объему контрактов на поставку ВиВТ, заключенных всеми поставщиками со странами в 10 регионах мира в период 2008-2015 гг. места регионов с точки зрения их емкости распределились следующим образом:

1. Ближний Восток (238,106 млрд. долл.). Франция занимает 2 место после США с пакетом заказов 27,890 млрд. долл.

2. АТР (203,442 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после США и России с пакетом заказов 15,079 млрд. долл.

3. Западная Европа (50,585 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после США и Испании с пакетом заказов 5,428 млрд. долл.

4. Южная Америка и Мексика (46,112 млрд. долл.). Франция занимает 1 место с пакетом заказов 13,159 млрд. долл.

5. Северная и Северо-Восточная Африка (29,708 млрд. долл.). Франция занимает 5 место после России, Германии, США и Италии с пакетом заказов 1,604 млрд. долл.

6. Северная Америка (21,257 млрд. долл.). Франция занимает 8 место после Австралии, США, Норвегии, Великобритании, ЮАР, Нидерландов и Израиля с пакетом заказов 758 млн. долл.

7. Страны на постсоветском пространстве (16,322 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после России и Израиля с пакетом заказов 1,426 млрд. долл.

8. Тропическая Африка с ЮАР (7,833 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после России и Китая с пакетом заказов 459 млн. долл.

9. Восточная Европа (7,340 млрд. долл.). Франция занимает 9 место после США, Швеции, Италии, Финляндии, Германии, Испании и Южной Кореи с пакетом заказов 296 млн. долл.

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (1,460 млрд. долл.). Франция занимает 13 место после России, Нидерландов, Италии, Бразилии, Австралии, Израиля, США, Испании, Чехии, Китая, Чили и Португалии с пакетом заказов 5 млн. долл.

География фактического экспорта ВиВТ Франции по регионам мира в период 2008-2015 гг.

В региональном аспекте по периоду 2008-2015 гг. Франция, наряду с Великобританией, имеет самую сбалансированную структуру военного экспорта среди ведущей группы крупнейших мировых поставщиков вооружений.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Общий идентифицированный объем военного экспорта Франции по периоду 2008-2015 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 38,609 млрд. долл., в том числе: в 2008 году – 5,583 млрд. долл., в 2009 году – 3,180 млрд. долл., в 2010 году – 3,187 млрд. долл., в 2011 году – 3,749 млрд. долл., в 2012 году – 4,093 млрд. долл., в 2013 году – 6,227 млрд. долл., в 2014 году – 5,389 млрд. долл. и в 2015 году – 7,202 млрд. долл.

Первое место в структуре военного экспорта Франции по периоду 2008-2015 гг. занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, на который пришлось, по оценке ЦАМТО, 10,745 млрд. долл. или 27,83% стоимостного объема военного экспорта Франции.

Второе место в региональной структуре военного экспорта Франции по периоду 2008-2015 гг. занимает Ближний Восток – 10,246 млрд. долл. (26,54%).

Третье место в региональной структуре военного экспорта Франции по периоду 2008-2015 гг. занимает Западная Европа – 6,162 млрд. долл. (15,96%).

Четвертое место занимает регион Северной Америки – 4,913 млрд. долл. (12,72%).

Пятое место занимает регион Южной Америки (с учетом Мексики) – 3,009 млрд. долл. (7,79%).

По остальным регионам мира Франция имеет следующие показатели по периоду 2008-2015 гг.: Северная Африка – 1,880 млрд. долл., страны на постсоветском пространстве – 740,2 млн. долл., Восточная Европа – 428,76 млн. долл., страны Африки (южнее пустыни Сахара) – 373,1 млн. долл., страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 5 млн. долл.

Справочно:

По объему экспорта ВиВТ в 10 регионов мира всеми поставщиками в период 2008-2015 гг. места регионов с точки зрения их емкости распределились следующим образом:

1. АТР (166,707 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после США и России с объемом экспорта 10,745 млрд. долл.

2. Ближний Восток (128,696 млрд. долл.). Франция занимает 4 место после США, России и Великобритании с объемом экспорта 10,246 млрд. долл.

3. Западная Европа (59,076 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после США и Германии с объемом экспорта 6,162 млрд. долл.

4. Северная Америка (30,490 млрд. долл.). Франция занимает 2 место после США (по США учтены поставки Канаде) с объемом экспорта 4,913 млрд. долл.

5. Южная Америка и Мексика (26,449 млрд. долл.). Франция занимает 4 место после России, США и Испании с объемом экспорта 3,009 млрд. долл.

6. Северная и Северо-Восточная Африка (21,881 млрд. долл.). Франция занимает 4 место после России, США и Италии с объемом экспорта 1,880 млрд. долл.

7. Страны на постсоветском пространстве (13,262 млрд. долл.). Франция занимает 4 место после России, Израиля и Турции с объемом экспорта 740 млн. долл.

8. Восточная Европа (9,640 млрд. долл.). Франция занимает 8 место после США, Финляндии, Швеции, Италии, Австрии, Израиля и Испании с объемом экспорта 429 млн. долл.

9. Тропическая Африка с ЮАР (8,764 млрд. долл.). Франция занимает 7 место после Швеции, Китая, России, Италии, Украины и Израиля с объемом экспорта 373 млн. долл.

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (918,5 млн. долл.). Франция занимает 13 место после Италии, Нидерландов, Бразилии, России, Австралии, США, Израиля, Испании, Чехии, Китая, Чили и Португалии с объемом экспорта 5 млн. долл.

География экспорта ВиВТ Франции по регионам мира в период 2016-2019 гг. (прогноз)

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по планируемому сроку передачи вооружений. Из долгосрочных программ включены поставки, которые планируется реализовать до 2019 года включительно. Учтены данные, имевшиеся в распоряжении ЦАМТО по состоянию на осень 2016 года.

В региональном балансе военного экспорта Франции в 2016-2019 гг. снизится доля стран на постсоветском пространстве, прежде всего, из-за срыва сделки по поставке двух УДК "Мистраль" России.

Для сравнения: в 2008-2015 доля группы стран на постсоветском пространстве в общем балансе военного экспорта Франции составила 1,9% (740,3 млн. долл.). В 2016-2019 гг. доля стран этой группы в общем балансе военного экспорта Франции снизится до 1,49% (670 млн. долл.). Большая часть от всего объема планируемого экспорта вооружений Франции в страны на постсоветском пространстве придется на Казахстан.

С этим объемом регион стран на постсоветском пространстве в общем итоговом балансе военного экспорта Франции по периоду 2016-2019 гг. займет шестое место.

В целом объем военного экспорта Франции в 2016-2019 гг. (на основании уже подписанных контрактов и объявленных намерений) ЦАМТО оценивает следующим образом: 8,738 млрд. долл. в 2016 году, 8,164 млрд. долл. в 2017 году, 11,410 млрд. долл. в 2018 году и 16,711 млрд. долл. в 2019 году (эта сумма учитывает начальные поставки "Рафалей" Индии).

В целом по состоянию на сентябрь 2016 года ЦАМТО оценивает объем военного экспорта Франции в 2016-2019 гг. в сумме 45,023 млрд. долл. (для сравнения: в 2012-2015 гг. – 22,910 млрд. долл., в 2008-2011 гг. – 15,699 млрд. долл.). То есть рост очень существенный.

Первое место в структуре военного экспорта Франции по периоду 2016-2019 гг. займет Ближний Восток –17,779 млрд. долл. (39,5%), второе место – Азиатско-Тихоокеанский регион – 17,736 млрд. долл. (39,4%), третье место – страны Южной Америки – 4,259 млрд. долл. (9,46%).

Четвертое место займет регион Восточной Европы (1,658 млрд. долл.).

Пятое место займет регион Западной Европы (1,561 млрд. долл.).

Замыкают рейтинг страны на постсоветском пространстве (670 млн. долл.), страны африканского региона (южнее пустыни Сахара) – 589 млн. долл., Северная Африка (538 млн. долл.) и Северная Америка (233 млн. долл.).

Идентифицированных контрактов со странами Центральной Америки и Карибского бассейна с поставкой в 2016-2019 гг. у Франции пока не имеется.

Справочно:

По объему экспорта ВиВТ в 10 регионов мира всеми поставщиками в период 2016-2019 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов по состоянию сентябрь 2016 г. (и учета как завершенных, так еще проводящихся тендеров), места регионов с точки зрения их емкости распределятся следующим образом (из долгосрочных программ здесь учтены только те объемы поставок, реализация которых запланирована на период до 2019 г. включительно):

1. Ближний Восток (160,920 млрд. долл.). Франция занимает 2 место после США с объемом прогнозируемого экспорта 17,779 млрд. долл.

2. АТР (137,437 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после США и России с объемом прогнозируемого экспорта 17,736 млрд. долл.

3. Западная Европа (31,885 млрд. долл.). Франция занимает 4 место после США, Германии и Израиля с объемом прогнозируемого экспорта 1,561 млрд. долл.

4. Южная Америка и Мексика (23,992 млрд. долл.). Франция занимает 1 место с объемом прогнозируемого экспорта 4,259 млрд. долл.

5. Северная и Северо-Восточная Африка (15,228 млрд. долл.). Франция занимает 4 место после России, Германии и США с объемом прогнозируемого экспорта 538 млн. долл.

6. Северная Америка (12,609 млрд. долл.). Франция занимает 8 место после Австралии, США (учтены поставки Канаде), Германии, Израиля, Испании, Нидерландов и Швейцарии с объемом прогнозируемого экспорта 233 млн. долл.

7. Восточная Европа (10,082 млрд. долл.). Франция занимает 2 место после США с объемом прогнозируемого экспорта 1,658 млрд. долл.

8. Страны на постсоветском пространстве (6,099 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после России и Израиля с объемом прогнозируемого экспорта 670 млн. долл.

9. Тропическая Африка с ЮАР (4,259 млрд. долл.). Франция занимает 3 место после России и Швеции с объемом прогнозируемого экспорта 589 млн. долл.

10. Центральная Америка и Карибский бассейн (627 млн. долл.). Идентифицированных контрактов у Франции со странами региона пока не имеется.

Более подробная информация представлена в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделах "Выставки вооружений и "Текущие аналитические материалы".