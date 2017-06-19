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Корвет "Гремящий" переведен из эллинга "Северной верфи" на открытый стапель

20.06.2017 ЦАМТО 265 0
Разделы: Флот
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Гремящий
Головной строящийся для ВМФ России корвет "Гремящий" проекта 20385, выведенный из эллинга АО "Судостроительный завод "Северная верфь" на открытый стапель для предстоящего спуска на воду. Санкт-Петербург, 16.06.2017
Источник: АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 19 июня. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал подготовку к спуску на воду корвета "Гремящий" проекта 20385: сегодня корвет переведен из эллинга на открытый стапель.

Выкатка корвета на открытый стапель позволит смонтировать на нем верхнюю часть мачты – стеньгу. В ближайшие два дня кораблестроители поставят "Гремящий" в док, где завершат работы по подводной части. В их числе – монтаж носового обтекателя гидроакустической станции, окончательная окраска подводной части корпуса и другие работы. На 30 июня намечен спуск корвета на воду.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20385: водоизмещение – 2200 т, длина – 104 м, ширина – 13 м, скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 миль, автономность – 15 суток, экипаж – 99 человек.

Главная энергетическая установка: два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000.

Вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных пулемета АК-630М, универсальный ракетный комплекс "Калибр-НКЭ", зенитный ракетный комплекс "Редут", комплекс "Пакет".

На корабле предусмотрено базирование противолодочного вертолета Ка-27.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Судостроительного завода "Северная верфь".
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27
Компании
ОСК
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385
Калибр КР

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