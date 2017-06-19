Корвет "Гремящий" переведен из эллинга "Северной верфи" на открытый стапель



Головной строящийся для ВМФ России корвет "Гремящий" проекта 20385, выведенный из эллинга АО "Судостроительный завод "Северная верфь" на открытый стапель для предстоящего спуска на воду. Санкт-Петербург, 16.06.2017

Источник: АО "Судостроительный завод "Северная верфь" Головной строящийся для ВМФ России корвет "Гремящий" проекта 20385, выведенный из эллинга АО "Судостроительный завод "Северная верфь" на открытый стапель для предстоящего спуска на воду. Санкт-Петербург, 16.06.2017Источник: АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 19 июня. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал подготовку к спуску на воду корвета "Гремящий" проекта 20385: сегодня корвет переведен из эллинга на открытый стапель.

Выкатка корвета на открытый стапель позволит смонтировать на нем верхнюю часть мачты – стеньгу. В ближайшие два дня кораблестроители поставят "Гремящий" в док, где завершат работы по подводной части. В их числе – монтаж носового обтекателя гидроакустической станции, окончательная окраска подводной части корпуса и другие работы. На 30 июня намечен спуск корвета на воду.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20385: водоизмещение – 2200 т, длина – 104 м, ширина – 13 м, скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 миль, автономность – 15 суток, экипаж – 99 человек.

Главная энергетическая установка: два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000.

Вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных пулемета АК-630М, универсальный ракетный комплекс "Калибр-НКЭ", зенитный ракетный комплекс "Редут", комплекс "Пакет".

На корабле предусмотрено базирование противолодочного вертолета Ка-27.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Судостроительного завода "Северная верфь".