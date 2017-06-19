Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" готовится к переходу из Санкт-Петербурга в порт базирования Мурманск

20.06.2017 ЦАМТО 205 0
0
Понравилась новость?
 0
Эльбрус
Судно тылового обеспечение проекта 23120 "Эльбрус" у достроечной стенки ПАО "СЗ "Северная верфь", июнь 2017 года
Источник: ПАО "СЗ "Северная верфь"

ЦАМТО, 19 июня. Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" в конце июня совершит межфлотский переход из Санкт-Петербурга к месту базирования – порт Мурманск.

В начале июня "Эльбрус" завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море. В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик судна требованиям, предъявляемым к данному проекту.

В настоящее время судно пополняет запасы на судостроительном заводе "Северная верфь" и в конце месяца совершит межфлотский переход на Северный флот.

Переход "Эльбруса" на Северный флот станет заключительным этапом его госиспытаний. Во время перехода будут проверены мореходные качества судна, в частности, состоятся испытания передачи на него грузов с вертолетов.

В середине июля все испытания "Эльбруса" должны быть завершены, и судно предъявлено для приемки Министерству обороны России.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Аналогов ему в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку – 18 тысяч мегаватт.

Его основные характеристики: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 тонн, дальность плавания – 5 тысяч морских миль, автономность – 60 суток, экипаж – 55 человек.

В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна данного проекта "Всеволод Бобров", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 16:09
  • 5
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 20.06 15:56
  • 6
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.06 15:36
  • 1
Деньги в небо
  • 20.06 15:16
  • 14
ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"
  • 20.06 15:02
  • 5015
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.06 15:01
  • 78
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 20.06 14:57
  • 2
ФСВТС: российско-индийский истребитель FGFA не будет уступать ПАК ФА
  • 20.06 14:55
  • 1
ОДК планирует выпускать в год до 50 двигателей для самолетов МС-21
  • 20.06 14:25
  • 4
Программы Ил-96-400М и Ил-114 до 2019г будут финансироваться за счет дивидендов "Роснефтегаза" - ОАК
  • 20.06 14:05
  • 27
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 20.06 12:35
  • 3
Самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси
  • 20.06 12:31
  • 1
"Рособоронэкспорт": МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два
  • 20.06 12:16
  • 1
Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)
  • 20.06 11:30
  • 23
Россия и Китай запустят двигатель
  • 20.06 08:40
  • 51
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы