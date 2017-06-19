Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" готовится к переходу из Санкт-Петербурга в порт базирования Мурманск



Судно тылового обеспечение проекта 23120 "Эльбрус" у достроечной стенки ПАО "СЗ "Северная верфь", июнь 2017 года

Источник: ПАО "СЗ "Северная верфь" Судно тылового обеспечение проекта 23120 "Эльбрус" у достроечной стенки ПАО "СЗ "Северная верфь", июнь 2017 годаИсточник: ПАО "СЗ "Северная верфь"

ЦАМТО, 19 июня. Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" в конце июня совершит межфлотский переход из Санкт-Петербурга к месту базирования – порт Мурманск.

В начале июня "Эльбрус" завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море. В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик судна требованиям, предъявляемым к данному проекту.

В настоящее время судно пополняет запасы на судостроительном заводе "Северная верфь" и в конце месяца совершит межфлотский переход на Северный флот.

Переход "Эльбруса" на Северный флот станет заключительным этапом его госиспытаний. Во время перехода будут проверены мореходные качества судна, в частности, состоятся испытания передачи на него грузов с вертолетов.

В середине июля все испытания "Эльбруса" должны быть завершены, и судно предъявлено для приемки Министерству обороны России.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Аналогов ему в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку – 18 тысяч мегаватт.

Его основные характеристики: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 тонн, дальность плавания – 5 тысяч морских миль, автономность – 60 суток, экипаж – 55 человек.

В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна данного проекта "Всеволод Бобров", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.