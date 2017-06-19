Малайзия адаптировала УАБ GBU-12 для применения с истребителей Су-30МКМ



Пуск ракеты Х-31 с истребителя Су-30МКМ

Источник: rentaka.weebly.com Пуск ракеты Х-31 с истребителя Су-30МКМИсточник: rentaka.weebly.com

ЦАМТО, 19 июня. Малайзия адаптировала имеющиеся в составе ВВС страны многоцелевые истребители Су-30МКМ для применения управляемых авиационных бомб с лазерным наведением, произведенных в США.

Как сообщает "Дифенз ньюс", Военно-воздушные силы Малайзии в ознаменование своего 59-летнего юбилея представили короткий клип с Су-30МКМ, сбросившим 500-фунтовый боеприпас GBU-12 с лазерным наведением. Сброс был произведен в ноябре 2016 года на полигоне в Кота Белуде (шт.Сабах). Позднее данный фрагмент был удален из видеорепортажа.

Информации о том, каким образом была интегрирована система управления американской GBU-12 с Су-30 МКМ, не имеется.

На текущий момент Су-30МКМ малазийских ВВС оснащены подвесными контейнерами DAMOCLES для целеуказания и подсветки наземных целей французской компании "Талес" (Thales), которые адаптированы для применения российских авиабомб серии КАБ и ракет класса "воздух-земля" Х-29ТЭ.

В качестве альтернативы наводчики на месте могут "подсвечивать" цели с помощью портативных целеуказателей.

В 2012 году Малайзия также приобрела шесть инфракрасных модулей AN/ASQ-228 компании "Рейтеон" (Raytheon) в рамках программы обновления возможностей имеющихся восьми истребителей F/A-18D "Хорнет". Ранее данные самолеты успешно применяли GBU-12 против вооруженных филиппинских боевиков, которые в 2013 году захватили город Лахад Дату (шт.Сабах).