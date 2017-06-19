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Бюджетные ограничения не позволяют Бразилии заключить соглашение на поставку ЗРПК "Панцирь-С1"

20.06.2017 ЦАМТО 144 0
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96К6 "Панцирь-С1" на шасси КамАЗ-6560
ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" ВС России в походном положении после парада на Красной площади в Москве (фото - Виталий Кузьмин)
Источник: http://vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 19 июня. Бюджетные ограничения не позволяют Бразилии заключить соглашение на поставку российских ЗРПК "Панцирь-С1". Об этом в интервью "РИА Новости" заявил посол Бразилии в России Антонио Салгадо.

Переговоры о поставке зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" в Бразилию начались в 2013 году, однако из-за сложной политической ситуации в стране подписание контракта неоднократно откладывалось, напоминает агентство.

По словам А.Салгадо, в Бразилии хорошо знакомы с российской военной техникой и дают ей высокую оценку.

"В плане технологических возможностей они очень хорошо отзываются о российских комплексах "Панцирь-С1". К сожалению, целый ряд бюджетных ограничений не позволяет нам осуществить эту сделку в данный момент", – сказал собеседник агентства.
19.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бразилия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1

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