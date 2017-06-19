"Рособоронэкспорт" представляет новинки российской боевой авиации на салоне Paris Air Show-2017
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Китайские военные у макета российского истребителя Су-35 на выставке Airshow China — 2016 в китайском Чжухае
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 19 июня. АО "Рособоронэкспорт" представляет все новинки российской авиационной и вертолетной промышленности на Международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show-2017. Один из крупнейших в мире салонов проходит во французском Ле Бурже с 19 по 25 июня.
Делегацию Российской Федерации на выставке возглавляет директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, главой объединенной делегации Госкорпорации "Ростех" и "Рособоронэкспорта" назначен Владимир Артяков, а делегацией "Рособоронэкспорта" руководит начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев.
"Авиационная техника российского производства, которую "Рособоронэкспорт" демонстрирует в Ле Бурже, благодаря своим характеристикам, критерию "эффективность-стоимость", а также возможности действовать в сложнейших природных и климатических условиях оказывается гораздо привлекательнее, чем иностранные аналоги. Об этом говорит и портфель заказов компании на поставку авиационной техники на экспорт, который на сегодня превышает 19 млрд. долларов США", – сообщил Сергей Корнев.
"Рособоронэкспорт" организует на выставке единую российскую экспозицию, которая расположилась на площади около тысячи квадратных метров. В ней участвуют 15 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Они представят порядка 200 образцов вооружения и военной техники для ВВС и войск ПВО. На занимаемом "Рособоронэкспортом" стенде C198 в павильоне 2A посетители могут ознакомиться с более чем 180 образцами продукции военного назначения.
Из предлагаемых на салоне боевых самолетов наиболее перспективными на мировом рынке специалисты "Рособоронэкспорта" считают многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130.
Среди экспонируемых вертолетов наибольшим экспортным потенциалом обладают боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
Также на Paris Air Show-2017 "Рособоронэкспорт" представляет современные российские средства ПВО: зенитную ракетную систему "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба". Кроме того, ожидается внимание иностранных заказчиков к комплексам с беспилотными летательными аппаратами "Тахион" и "Орлан-10Е".
В качестве натурного образца на стенде "Рособоронэкспорта" будет продемонстрирована лазерная инерциальная навигационная система ЛИНС-100РС, разработанная совместно российскими и французскими специалистами. Система предназначена для новых и модернизируемых самолетов и вертолетов, в том числе истребителей пятого поколения.
Многие из представленных образцов прошли проверку в реальных боевых условиях и показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие. "Повышенный интерес к российской современной авиационной технике со стороны иностранных заказчиков подкреплен тем, что ВКС России убедительно показали ее высокие боевые качества при применении новейших высокоточных авиационных средств поражения и способность наносить удары на значительном удалении от аэродромов базирования в широких диапазонах высот и скоростей. Эти свойства как раз наиболее привлекательны сегодня на мировом рынке боевой авиации", – добавил Сергей Корнев.
На время проведения салона специалисты "Рособоронэкспорта" запланировали обширную деловую программу. Ожидаются встречи и переговоры с представителями правительств, вооруженных сил и бизнес-сообщества из государств различных регионов мира.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
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19.06.2017
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