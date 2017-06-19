На вооружение ВВО поступила очередная партия новых вертолетов "Терминатор"
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Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фото
Источник: © Фото : Улан-Удэнский авиационный завод
ЦАМТО, 19 июня. Восточный военный округ получил очередную партию новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Вертолеты поступили на вооружение соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.
На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами соединения, а пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ВВО.
Справочно:
Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ.
Машина сохранила возможности для десантирования, получив комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню.
Максимальная взлетная масса 13 – т, максимальная скорость – 250 км/ч, крейсерская скорость – 230 км/ч, дальность – 610 км, полезная нагрузка – до 4000 кг.
Ми-8АМТШ оснащается новым комплексом авионики, включающим в себя, помимо прочего, метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов. Комплекс обороны включает экранно-выхлопные устройства и систему отстрела ловушек.
Вертолет может оснащаться различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами.
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19.06.2017
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