На вооружение ВВО поступила очередная партия новых вертолетов "Терминатор"



Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фото

Источник: © Фото : Улан-Удэнский авиационный завод Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фотоИсточник: © Фото : Улан-Удэнский авиационный завод

ЦАМТО, 19 июня. Восточный военный округ получил очередную партию новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Вертолеты поступили на вооружение соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае.

На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами соединения, а пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ВВО.

Справочно:

Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ.

Машина сохранила возможности для десантирования, получив комплекс управляемого вооружения, а также усиленную броню.

Максимальная взлетная масса 13 – т, максимальная скорость – 250 км/ч, крейсерская скорость – 230 км/ч, дальность – 610 км, полезная нагрузка – до 4000 кг.

Ми-8АМТШ оснащается новым комплексом авионики, включающим в себя, помимо прочего, метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов. Комплекс обороны включает экранно-выхлопные устройства и систему отстрела ловушек.

Вертолет может оснащаться различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами.