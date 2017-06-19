В Сухопутных войсках впервые проводится боевое слаживание соединения войсковой ПВО на ЗРК "Бук-М3"



Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"

Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО

ЦАМТО, 19 июня. На базе учебного центра боевого применения войск ПВО Сухопутных войск, дислоцированного в г.Знаменск (Астраханская обл.) военнослужащие зенитного ракетного соединения ЮВО приступили к боевому слаживанию на современный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3".

Это первое зенитное ракетное соединение Южного военного округа, перевооруженное на ЗРК "Бук-М3" средней дальности.

В ходе боевого слаживания зенитчикам предстоит отработка групповых нормативов в составе подразделений, совершенствование навыков владения вооружением, военной и специальной техникой, а также ведения разведки воздушного противника, закрепление командирами умений в организации и управлении подразделениями.

Завершающим этапом боевого слаживания станет проведение боевых стыковочных стрельб на одном из полигонов МО РФ в Астраханской области.

Ранее, в период с февраля по апрель этого года, личный состав зенитного ракетного соединения ЮВО прошел переучивание в учебном центре войск ПВО Сухопутных войск, дислоцированном Оренбурге, где военнослужащие получили знания и приобрели навыки в работе на ЗРК "Бук-М3", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.