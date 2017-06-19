"Черная акула" – 35 лет со дня первого подъема



Памятник боевому вертолету Ка-50 "Черная акула" в приморском городе авиастроителей Арсеньеве

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Памятник боевому вертолету Ка-50 "Черная акула" в приморском городе авиастроителей АрсеньевеИсточник: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 19 июня. На летно-испытательном комплексе в Жулебино 17 июня 1982 года свой первый полет в режиме висения совершил первый летный экземпляр уникального ударного одноместного вертолета Ка-50 "Черная акула".

Вертолет был разработан инженерами Ухтомского вертолетного завода (ныне – АО "Камов" холдинга "Вертолеты России") под руководством главного конструктора Сергея Михеева.

В тот день были приняты все меры обеспечения секретности и безопасности – машину перевезли под покровом ночи под чехлом, а на ее борту были нарисованы ложные блистеры задней кабины экипажа, чтобы машина казалась двухместной. Предварительно на вертолете было выполнено несколько кратковременных регулировочных испытаний. Полет выполнил летчик-испытатель Николай Бездетнов.

Разработка перспективного ударного вертолета В-80, как назвали конструкторы новый проект, была начата по постановлению Совета Министров СССР в конце 1976 года. Согласно разработанному Министерством обороны СССР тактико-техническому заданию, новый вертолет должен был выполнять боевые задачи круглосуточно при любых погодных условиях и превосходить зарубежные аналоги. Также на вертолете требовалось произвести внедрение конструктивной защиты кабины экипажа, топливных баков и основных элементов от пуль калибра 7,62 мм и частично от калибра 12,7 мм.

При выборе основных параметров проектировщики ориентировались на положения тактико-технического задания: высокие показатели эффективности, выживаемость экипажа практически при любых критических ситуациях, автономная эксплуатация с минимальным использованием наземного оборудования, высокая эксплуатационная технологичность, наличие высокоавтоматизированного бортового комплекса и мощного высокоточного оружия.

При проектировании и постройке первого опытно-экспериментального образца В-80 широко внедрялись прогрессивные технологии – впервые на отечественных вертолетах было реализовано торсионное крепление лопастей к втулке, обеспечивающее их маховое движение при вращении лопастей.

Первый опытный образец В-80 №800-01 с бортовым номером 010 был построен уже в начале 1982 года. Он предназначался для оценки летно-технических характеристик, отработки основных вертолетных систем и выполнения полетов с хвостовым оперением различной формы. На данном образце еще отсутствовал ряд систем, таких как пушка и катапультируемое кресло, были установлены нештатные двигатели. В кабине располагались только необходимые для пилотирования приборы.

Серийное производство вертолетов Ка-50 началось в 1991 году на мощностях Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина. Имя "Черная акула" закрепилось за боевой машиной позднее, после выхода на киноэкраны в 1993 году одноименного российского фильма, в котором новому вертолету была отведена главная роль. Действие фильма происходит в Афганистане, хотя реального боевого применения в этой стране вертолет не имел. После выхода этого фильма Ка-50 стал самым популярным военным российским вертолетом.

В августе 1995 года Ка-50 был принят на вооружение авиации Сухопутных войск России. С 28 декабря 2000 года по 14 февраля 2001 года две "Черные акулы" участвовали в боевых действиях на территории Чечни. Завершился выпуск этого уникального вертолета в 2009 году в связи с началом выпуска его двухместной модификации – Ка-52.

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