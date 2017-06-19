Россия выиграла тендер на поставку Ка-52К для "Мистралей", купленных Египтом
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Вертолет Ка-52К
Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Глава ФСВТС отметил, что сейчас важно согласовать технический облик вертолета и финансовые условия
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль" корабельных вертолетов Ка-52К, сообщил в понедельник журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Мы можем констатировать с удовлетворением, что РФ выиграла этот тендер", - сказал он на авиасалоне в Ле-Бурже.
"Важно сегодня согласовать технический облик вертолета, финансовые условия, то есть необходимо провести ту работу, которая называется предконтрактной, она достаточно "вязкая". Как во всех наших отношениях, здесь нет ничего удивительного. Работа плотно ведется, контракт интересный, значимый", - добавил Шугаев.
Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил ТАСС, что принципиальные решения о поставках в Египет Ка-52К приняты, но контракт еще не подписан.
Ка-52К - модификация боевого вертолета Ка-52, известного как "Аллигатор". Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки десанта, противодесантной обороны. Палубная модель отличается от базовой наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей. Также на корабельной версии предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
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19.06.2017
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