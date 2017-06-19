Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку Су-35
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Истребитель СУ-35. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн - РИА Новости. Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку истребителей Су-35, его параметры пока не разглашаются, заявил журналистам в первый день работы международного авиакосмического салона в Ле Бурже глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Действительно, контракт согласован. Надеемся на его подписание, не могу сейчас сказать о дате из суеверия", - сказал Шугаев.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, "они находятся в высокой стадии проработки".
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19.06.2017
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