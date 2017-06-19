Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку Су-35



Истребитель СУ-35. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Артем Житенев Истребитель СУ-35. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Артем Житенев

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн - РИА Новости. Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку истребителей Су-35, его параметры пока не разглашаются, заявил журналистам в первый день работы международного авиакосмического салона в Ле Бурже глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Действительно, контракт согласован. Надеемся на его подписание, не могу сейчас сказать о дате из суеверия", - сказал Шугаев.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры, "они находятся в высокой стадии проработки".