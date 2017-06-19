На Тихоокеанском флоте стартовал конкурс "Морской десант - 2017"
|
|
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-морского флота РФ "Морской десант - 2017" впервые стартовал на полигоне Тихоокеанского флота "Бамбурово", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"В ближайшие 10 дней морские пехотинцы Тихоокеанского, Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут выявлять лучшую команду, которая будет отстаивать честь морской пехоты России на международных соревнованиях", - сообщил Матвеев.
Конкурс "Морской десант - 2017" пройдет в три этапа. На первом этапе каждому военнослужащему предстоит преодолеть 600-метровую полосу препятствий. Второй этап "Тропа выживания" участники конкурса будут проходить в составе отделений. К завершающему этапу "Эстафета" будут привлекаться по три экипажа от каждой команды.
Конкурс пройдет до 29 июня.
|
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.06.2017 Военнослужащие ВДВ впервые примут участие в конкурсе "Морской десант"
17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
11.11.2016 Иван Васильев: флот обеспечен на 100%, но есть вопросы к командирам
20.10.2016 Вспомогательный флот ВМФ России получит 61 новое судно до 2020 года
10.10.2016 Гидрографические суда ВМФ в течение лета совершили более 180 выходов в море
02.08.2016 Наш флот силен традициями
01.08.2016 День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота