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Корвет "Совершенный" успешно провел первую ракетную стрельбу

20.06.2017 РИА Новости 279 0
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Совершенный
Головной корвет "Совершенный" проекта 20380 постройки ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) на заводских ходовых испытаниях, 2017 год
Источник: Военный Осведомитель

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный" в ходе государственных испытаний в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота успешно выполнил первую ракетную стрельбу главным корабельным комплексом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Стрельба выполнялась по морскому корабельному щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель", - сообщил Матвеев.

Представители заводской сдаточной команды, экипаж корабля и члены государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корвета, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

В ближайшие дни экипаж корабля проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Государственные ходовые испытания корвета "Совершенный" пройдут в течение месяца. После морской части программы начнется ревизия корабля, отметил Матвеев.

На заводе проведут контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля передадут комплекты ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы), проведут отделочные работы корвета. После подписания приемопередаточного акта с заказчиком на корабле поднимут Военно-морской флаг, и корвет войдет в состав Тихоокеанского флота.

Корвет проекта 20380 "Совершенный" - многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета - более 100 метров, водоизмещение - 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружение - ракеты противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ

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