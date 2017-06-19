Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рособоронэкспорт поставил более восьмисот вертолетов типа Ми-17 за 10 лет

20.06.2017 РИА Новости 146 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-17. Архивное фото
Ми-17. Архивное фото
Источник: © Фото : пресс-служба Южного военного округа

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил на мировой рынок в 2006-2016 годах более 800 вертолетов типа Ми-17; объем их экспорта превысил общее количество поставок зарубежных аналогов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Российские вертолеты типа Ми-17 в период с 2006 по 2016 год сохраняли лидерство в объеме поставок на мировой рынок средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта превысил общее количество поставок его зарубежных аналогов и составил более 800 единиц", - сказано в сообщении.

Вертолеты семейства Ми-8/17 в настоящее время производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Ростех
РОЭ
У-УАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 15:56
  • 6
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.06 15:36
  • 1
Деньги в небо
  • 20.06 15:16
  • 14
ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"
  • 20.06 15:10
  • 4
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 20.06 15:02
  • 5015
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.06 15:01
  • 78
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 20.06 14:57
  • 2
ФСВТС: российско-индийский истребитель FGFA не будет уступать ПАК ФА
  • 20.06 14:55
  • 1
ОДК планирует выпускать в год до 50 двигателей для самолетов МС-21
  • 20.06 14:25
  • 4
Программы Ил-96-400М и Ил-114 до 2019г будут финансироваться за счет дивидендов "Роснефтегаза" - ОАК
  • 20.06 14:05
  • 27
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 20.06 12:35
  • 3
Самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси
  • 20.06 12:31
  • 1
"Рособоронэкспорт": МиГ-35 может пойти на экспорт через год-два
  • 20.06 12:16
  • 1
Могут ли старые российские танки снова стать новыми? (The National Interest, США)
  • 20.06 11:30
  • 23
Россия и Китай запустят двигатель
  • 20.06 08:40
  • 51
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы