Рособоронэкспорт поставил более восьмисот вертолетов типа Ми-17 за 10 лет
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Ми-17. Архивное фото
Источник: © Фото : пресс-служба Южного военного округа
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил на мировой рынок в 2006-2016 годах более 800 вертолетов типа Ми-17; объем их экспорта превысил общее количество поставок зарубежных аналогов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
"Российские вертолеты типа Ми-17 в период с 2006 по 2016 год сохраняли лидерство в объеме поставок на мировой рынок средних многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Объем их экспорта превысил общее количество поставок его зарубежных аналогов и составил более 800 единиц", - сказано в сообщении.
Вертолеты семейства Ми-8/17 в настоящее время производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.
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19.06.2017
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