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СМИ: анаэробная энергоустановка "спрячет" российские субмарины

20.06.2017 РИА Новости 636 1
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Головная подлодка проекта "Лада"
Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Источник: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дизель-электрическая неатомная подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 типа "Лада" станет первой субмариной российского Военно-морского флота, получившей анаэробную воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), пишет газета "Известия".

Новейшая разработка избавит субмарину от необходимости всплывать на поверхность для пополнения запасов воздуха, который требуется для функционирования дизель-генераторов в подводном положении. "Лада" благодаря ВНЭУ сможет находиться под водой, не выдавая своего присутствия до нескольких недель.

Появление первого корабля с такой установкой станет серьезным технологическим прорывом в создании неатомных субмарин для ВМФ, рассказали изданию в Федеральном государственном унитарном предприятии "Крыловский научный центр". Из принципиальных технологий разработчики отметили получение водорода из дизельного топлива, создание электрохимического генератора, извлекающего из водорода электрический ток, и удаление получающегося в ходе реакции углекислого газа. Российская разработка отличается от зарубежных аналогов тем, что теперь стало возможным не возить запас водорода на борту, а получать непосредственно в ВНЭУ.

Лодку спустят на воду в 2018 году.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
677 Лада
ВНЭУ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1068
№1
20.06.2017 01:24
Недавно Рахманов в своём интервью заявлял, что ОСК за счёт своих средств только начнёт ФИНАНСИРОВАТЬ создание морского стенда для испытаний воздухонезависимиой ЭУ в текущем году. Так что сообщение Известий больше похоже на издевательство на всеми теми кто ,,болеет,, за ВМФ РФ.
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