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С космодрома Куру в течение двух лет запустят восемь ракет "Союз-СТ"

20.06.2017 ТАСС 149 0
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Космодром Куру
Космодром Куру
Источник: © EPA/CNES

В 2017 году программа пусков из Гвианского космического центра выполнена - запущены две ракеты

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Восемь пусков ракет-носителей "Союз-СТ" будут произведены с космодрома Куру (Южная Америка) в 2018-2019 годах, сообщил в понедельник ТАСС на международном авиасалоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор российского Ракетно-космического центра "Прогресс" Александр Кирилин.

"В этом году программа пусков из Гвианского космического центра выполнена: запущены две ракеты-носителя "Союз-СТ". В 2018 и в 2019 годах запланированы по четыре запуска ежегодно", - сказал он.

28 января 2017 года с космодрома Куру с помощью ракеты "Союз" был запущен испанский спутник Hispasat AG1, а 18 мая - люксембургский SES-15.

Контракт на поставку первых носителей "Союз-СТ" был подписан еще в 2005 году. Предполагалось запустить с Куру не менее 50 ракет за 15 лет. Первый пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру состоялся в 2011 году.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
Испания
Люксембург
Россия
США
Франция
Проекты
Союз РН
Союз-2 РН

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