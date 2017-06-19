С космодрома Куру в течение двух лет запустят восемь ракет "Союз-СТ"
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Космодром Куру
Источник: © EPA/CNES
В 2017 году программа пусков из Гвианского космического центра выполнена - запущены две ракеты
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Восемь пусков ракет-носителей "Союз-СТ" будут произведены с космодрома Куру (Южная Америка) в 2018-2019 годах, сообщил в понедельник ТАСС на международном авиасалоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор российского Ракетно-космического центра "Прогресс" Александр Кирилин.
"В этом году программа пусков из Гвианского космического центра выполнена: запущены две ракеты-носителя "Союз-СТ". В 2018 и в 2019 годах запланированы по четыре запуска ежегодно", - сказал он.
28 января 2017 года с космодрома Куру с помощью ракеты "Союз" был запущен испанский спутник Hispasat AG1, а 18 мая - люксембургский SES-15.
Контракт на поставку первых носителей "Союз-СТ" был подписан еще в 2005 году. Предполагалось запустить с Куру не менее 50 ракет за 15 лет. Первый пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру состоялся в 2011 году.
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19.06.2017
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