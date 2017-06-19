"Главкосмос пусковые услуги" планирует разработать новые средства выведения спутников
|
|
Ракета-носитель "Союз-2.1В"
Источник: Роскосмос
Предприятие намерено сосредоточиться на рынке аппаратов легкого класса с запусками на низкие орбиты
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский оператор "Главкосмос пусковые услуги", созданный компаниями "Главкосмос" и "Космотрас", планирует разрабатывать новые средства выведения космических аппаратов. Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ" рассказал гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков.
"За счет гибкости, которую дает "Союз" с разгонными орбитальными блоками, мы можем подбирать наиболее оптимальное решение для заказчика, плюс у нас есть три российских космодрома, которые мы можем использовать для пусков и получать за счет этого дополнительную гибкость. Наша цель - занять более 50% рынка запуска космических аппаратов легкого класса. Более того, в планах компании развивать существующие и разрабатывать новые средства выведения космических аппаратов под требования рынка и снижения общей стоимости запусков", - рассказал гендиректор "Главкосмоса", отвечая на вопрос о планах совместного предприятия на пять лет.
Лысков отметил, что по ожидаемому плану на 10 лет для совместного предприятия выручка составит не менее 1 млрд долларов. "Для российских предприятий ракетно-космической промышленности это дополнительный объем финансирования к контрактам, которые идут по линии Arianespace", - добавил он, отметив, что работа по международным тендерам уже началась.
Лысков также подчеркнул, что "Главкосмос пусковые услуги" планирует сосредоточиться на рынке аппаратов легкого класса с запусками на низкие орбиты. "До 2025 года, по разным оценкам, включая "Евроконсалт", будет запущено свыше 1 тыс. космических аппаратов массой более 50 кг. Где- то более 50% из них потребуют запуска на низкую орбиту, причем большая часть - коммерческие", - рассказал собеседник издания.
В мае в Роскосмосе сообщили, что компании "Главкосмос" и "Космотрас" создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов. Оператор получил название "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services). "Главкосмосу" принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" - 25%.
|
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.02.2017 Оператором коммерческих пусков ракет "Союз-2" стала компания "Главкосмос"
05.12.2016 Кризис российского космоса: ни одного пуска в интересах государства на протяжении полугода
17.09.2015 Спутники российского стартапа выведут в космос с помощью "мирной" версии ракеты "Сатана"
03.01.2017 Первый в 2017 году запуск российской ракеты запланирован на 28 января с космодрома Куру
10.11.2016 Глава РКЦ "Прогресс" подтвердил два запланированных пуска "Союзов" с космодрома Куру
01.11.2016 Космос против ЮКОСа
31.10.2016 Экс-акционеры ЮКОСа оставили Францию без спутников Galileo
25.10.2016 Ракету "Союз" укоротят на одну ступень