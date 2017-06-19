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"Главкосмос пусковые услуги" планирует разработать новые средства выведения спутников

20.06.2017 ТАСС 198 0
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Союз-2.1В
Ракета-носитель "Союз-2.1В"
Источник: Роскосмос

Предприятие намерено сосредоточиться на рынке аппаратов легкого класса с запусками на низкие орбиты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский оператор "Главкосмос пусковые услуги", созданный компаниями "Главкосмос" и "Космотрас", планирует разрабатывать новые средства выведения космических аппаратов. Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ" рассказал гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков.

"За счет гибкости, которую дает "Союз" с разгонными орбитальными блоками, мы можем подбирать наиболее оптимальное решение для заказчика, плюс у нас есть три российских космодрома, которые мы можем использовать для пусков и получать за счет этого дополнительную гибкость. Наша цель - занять более 50% рынка запуска космических аппаратов легкого класса. Более того, в планах компании развивать существующие и разрабатывать новые средства выведения космических аппаратов под требования рынка и снижения общей стоимости запусков", - рассказал гендиректор "Главкосмоса", отвечая на вопрос о планах совместного предприятия на пять лет.

Лысков отметил, что по ожидаемому плану на 10 лет для совместного предприятия выручка составит не менее 1 млрд долларов. "Для российских предприятий ракетно-космической промышленности это дополнительный объем финансирования к контрактам, которые идут по линии Arianespace", - добавил он, отметив, что работа по международным тендерам уже началась.

Лысков также подчеркнул, что "Главкосмос пусковые услуги" планирует сосредоточиться на рынке аппаратов легкого класса с запусками на низкие орбиты. "До 2025 года, по разным оценкам, включая "Евроконсалт", будет запущено свыше 1 тыс. космических аппаратов массой более 50 кг. Где- то более 50% из них потребуют запуска на низкую орбиту, причем большая часть - коммерческие", - рассказал собеседник издания.

В мае в Роскосмосе сообщили, что компании "Главкосмос" и "Космотрас" создали объединенного оператора по запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" и "Днепр" с российских космодромов. Оператор получил название "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch Services). "Главкосмосу" принадлежит 75% акций созданной компании, "Космотрасу" - 25%.
19.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Днепр
Компании
Arianespace
Космотрас
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Союз-2 РН

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