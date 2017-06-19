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СМИ: Украина и США выполнят наблюдательный полет над Россией

20.06.2017 ТАСС 127 0
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Источник: © Константин Лейфер/ТАСС, архив

Российские специалисты будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения, сообщает газета "Красная звезда"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместная миссия Украины и США выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Как сообщает издание, полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). Российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
США
Украина
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит

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