Первый полет Ту-160М2 запланирован на март 2018 года
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Стратегический бомбардировщик Ту-160
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее сообщал, что серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 планируется начать после 2021 года
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первый полет обновленного стратегического ракетоносца Ту-160М2 запланирован на март 2018 года. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Планируется, что воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша Дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее сообщал, что серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 планируется начать после 2021 года. Идею возобновить его выпуск в модернизированном варианте Шойгу высказал в апреле 2015 года. В мае того же года президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство этих самолетов. В октябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что пока планируется произвести 50 таких машин.
Обновление авиапарка
Бондарев также отметил, что новая госпрограмма вооружения до 2025 года позволит Воздушно-космическим силам (ВКС) России обновить парк самолетов и вертолетов до 80-90%.
"В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%", - сказал Бондарев.
По его словам, при этом исправность техники будет доведена до 95%. "Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов", - уточнил главком ВКС.
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19.06.2017
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Сергей-82
9750
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№1
20.06.2017 03:52
Март 2018? Это меньше года,что решили все проблемы?
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Байкал57
146
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№2
20.06.2017 04:40
Один планер в наличии с Советского задела, главное оборудование на него собрать на смежных предприятиях и отработать, можно половину сразу на экспорт Индии и Ирану( если новые сплавы применят, то и 100тн при малом керосине для иранских крылатых ракет-торпед(сьемная крылатая часть-скопировали у США) самое то, вывалят их и "Йес!!!").
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