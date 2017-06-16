"Небо-М" ничего не проглядит



Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М"

Источник: http://vitalykuzmin.net/ Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М"Источник: http://vitalykuzmin.net/

Радиотехнические войска Воздушно-комических сил РФ получили новые средства разведки

Радиотехнические войска Воздушно-комических сил РФ получили новые средства разведки, позволяющие контролировать космическое пространство, сообщил начальник войск генерал-майор Андрей Кобан. "В том числе на радиотехнические войска возложена задача обнаружения запусков и спусков космических аппаратов, которые осуществляются сейчас. Достаточно активно эта работа ведется. Для этого у нас разработаны новые средства разведки, которые позволяют нам работать не только в воздушном, но и космическом пространстве, в ближнем космосе", - сказал Кобан в эфире одной радиостанции в субботу. Он отметил, что радиотехнические войска в 2016 году зафиксировали 16 нарушений порядка использования воздушного пространства РФ. По словам генерал-майора, войска способны "с высокой степенью вероятности обнаруживать все классы воздушных объектов".

Однако было отмечено, что несколько сложнее работать с маловысотными и малоразмерными целями, к которым относятся, например, беспилотные летательные аппараты. Хотя уже имеется ряд средств, которые позволяют обнаруживать и такие воздушные объекты. "Более того, задана работа, и в перспективе мы получим более совершенные эти средства", – сообщил Андрей Кобан.

В частности, для Радиотехнических войск ВКС РФ разработан универсальный радар, способный обнаруживать все классы воздушных объектов. "Конечно, хотелось бы иметь универсальный образец, который мог бы обнаруживать все классы воздушных объектов или достаточно широкий класс воздушных объектов. Прототип такого локатора у нас на сегодняшний день есть. Это многодиапазонный радиолокационный комплекс "Небо-М", – заявил Кобан. Генерал утверждает, что "Небо-М" не имеет аналогов в мире.

Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"