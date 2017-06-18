Российская армия скоро получит новые "большие орудия" (The National Interest, США)



САУ "Коалиция-СВ" во время репетиции военного парада в Москве

Источник: © РИА Новости, Владимир Астапкович САУ "Коалиция-СВ" во время репетиции военного парада в МосквеИсточник: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Российские сухопутные войска начали получать новую модернизированную версию самоходной артиллерийской установки "Мста-С".

Новое самоходное орудие будет находиться на вооружении до тех пор, пока в войска в массовых количествах не начнет поступать гораздо более современная самоходная артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ".

"Несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок "Мста-С" поступили на вооружения в воинские части Первой танковой армии, дислоцированной в Московской области", - говорится в заявлении российского Министерства обороны.

"Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили прием боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и ее постановку на вооружение. Экипажи прошли соответствующее переобучение. Боевые машины размещены в специально возведенных парках с необходимой инфраструктурой".

Этим летом данные дивизии проведут учения с применением новых орудий.

"Новая техника примет участие в боевых стрельбах артиллерии Первой танковой армии, назначенных на заключительный этап летнего периода обучения", - сообщается в заявлении российского Министерства обороны.

У новой гаубицы усовершенствованная система наведения и множество других модификаций, отличающих ее от изначального варианта "Мсты-С".

"Авторы допустили небольшую ошибку. Войска сегодня оснащаются не базовым вариантом "Мста-С", а усовершенствованной версией под названием "Мста-СМ", у которой новая система управления наведением и огнем, и некоторые другие новшества", - рассказал The National Interest Василий Кашин, работающий старшим научным сотрудником в Центре комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики в Москве.

Исследователь Михаил Барабанов, занимающий должность главного редактора журнала Moscow Defense Brief, издаваемого Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), рассказал The National Interest, что новое орудие является модернизированным вариантом "Мсты-С", но обозначение, данное ему российским Министерством обороны, не "Мста-СМ". ""Мста-СМ" это 2С33 (2С19М), старый проект. От него отказались в пользу 2С35 "Коалиция"", - объяснил Барабанов.

Оригинальная версия "Мсты-С" имела обозначение 2С19М1, а модернизированный вариант называется 2С19М2. Но как объяснил Барабанов, он сохранил название "Мста-С". В любом случае, до массового производства "Коалиции-СВ" еще несколько лет, и по-прежнему грозная "Мста-С" будет весьма современным орудием в составе российских сухопутных войск до поступления в части новых артиллерийских систем.

"Мста-С" создавалась на основе 152-миллиметровой гаубицы 2А65, которая обладает скорострельностью около восьми выстрелов в минуту. Скорее всего, новая САУ будет стрелять быстрее, потому что у нее новое орудие и усовершенствованный механизм заряжания.

"Эти гаубицы будут производить вплоть до начала полномасштабного выпуска установки "Коалиция"", - сказал Кашин.

"У них новая система наведения, более совершенное орудие и механизм заряжания".

Со временем "Коалиция-СВ" полностью заменит "Мсту-С". У "Коалиции-СВ" орудие 2А88 калибра 152 миллиметра, которое обладает скорострельностью 15-20 выстрелов в минуту. Новая установка будет ограниченно использоваться к концу года, но массово она поступит в войска уже в следующем десятилетии.

"Мне кажется, было сообщение о принятии на вооружение к концу года ограниченного количества установок", - сказал Кашин.

С принятием на вооружение "Мсты-С" и "Коалиции-СВ" артиллерия сухопутных войск существенно усилится. Между тем, в сухопутных войсках США будут по-прежнему использовать модернизированную версию самоходной артиллерийской установки M109 Paladin образца 1960-х годов.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)