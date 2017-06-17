Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Японцы создают навигацию с погрешностью 6 см

19.06.2017 Радио ЭХО Москвы 125 0
0
Понравилась новость?
 0
h-2a_bd
Старт ракеты-носителя H-IIA. Фото: JAXA

Японцы без особого шума создают сейчас совершенно фантастическую систему регионального космического позиционирования, которая, возможно, станет приглядывать и за российским Дальним Востоком. С погрешностью порядка шести сантиметров — ну, как утверждается, в любом случае менее метра. У американской GPS при использовании для гражданских клиентов реальная ошибка, по мнению японцев, составляет 10 метров.

Уже запущены два спутника новой системы из серии "Митибики", что означает в моем вольном переводе "Указывающие путь". В августе будет третий, к марту 2018-го года — четвертый. Тогда система заработает, поначалу как довесок к американской GPS, чтобы ее сильно уточнять.

К 2023 году будет уже семь спутников, и японское позиционирование сможет действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершенно самостоятельно. Судя по картам, сфера действия системы сильно вытянута на юг, до Австралии.

Японцы намерены серьезно заработать на невероятной точности позиционирования — ну, скажем, для решения проблем чудовищных автомобильных пробок в Бангкоке и Ханое, для запуска беспилотных сеялок, косилок и собирателей винограда на гигантских сельскохозяйственных полях в Австралии.

Но больше всего, конечно, создателей системы интересует их собственная страна. Новая система станет основой для создания целых поколений беспилотных автомобилей всех видов, летающих грузовых дронов и автоматических океанских судов. Уже разрабатываются, например, экскаваторы-роботы, у которых глубина погружения ковша в грунт будет тоже контролироваться с помощью фантастических возможностей "Митибики".

Откроются и новые военные перспективы — сигнал со спутников будет, как говорят, закодирован по совершенно новой системе, чтобы в него нельзя было влезть для искажения или захвата. На такую штуку переключат все вооруженные силы и спецслужбы Японии. Сообразительные ребята в КНДР уже назвали это гнусной империалистической затеей космического шпионажа, которой народно-демократическая республика даст сокрушительный отпор. Опасения правильные — японцы будут позиционировать и весь Корейский полуостров.


Василий Головнин, журналист, Токио
17.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Радио ЭХО Москвы
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
КНДР
Россия
США
Япония
Проекты
GPS

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 07:29
  • 4913
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.06 07:24
  • 986
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 07:19
  • 3691
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.06 07:16
  • 5
"Известия": Россия возродит производство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"
  • 19.06 07:14
  • 23
"Армия должна быть эффективной, но компактной"
  • 19.06 07:07
  • 2
Россия и Китай запустят двигатель
  • 19.06 07:04
  • 124
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 19.06 06:35
  • 55
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 19.06 06:32
  • 38
"Известия": бригада ПВО в Бурятии получает новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3"
  • 19.06 06:28
  • 34
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 19.06 03:36
  • 19
ПРО США желает "лазерный беспилотник" для уничтожения МБР
  • 19.06 03:01
  • 13
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 19.06 01:46
  • 1
Минобороны РФ будет каждую неделю отчитываться о проделанной работе с помощью инфографики
  • 19.06 01:31
  • 1
Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
  • 18.06 23:06
  • 31
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
другие обсуждаемые темы