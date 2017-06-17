Японцы создают навигацию с погрешностью 6 см



Старт ракеты-носителя H-IIA. Фото: JAXA Старт ракеты-носителя H-IIA. Фото: JAXA

Японцы без особого шума создают сейчас совершенно фантастическую систему регионального космического позиционирования, которая, возможно, станет приглядывать и за российским Дальним Востоком. С погрешностью порядка шести сантиметров — ну, как утверждается, в любом случае менее метра. У американской GPS при использовании для гражданских клиентов реальная ошибка, по мнению японцев, составляет 10 метров.

Уже запущены два спутника новой системы из серии "Митибики", что означает в моем вольном переводе "Указывающие путь". В августе будет третий, к марту 2018-го года — четвертый. Тогда система заработает, поначалу как довесок к американской GPS, чтобы ее сильно уточнять.

К 2023 году будет уже семь спутников, и японское позиционирование сможет действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершенно самостоятельно. Судя по картам, сфера действия системы сильно вытянута на юг, до Австралии.

Японцы намерены серьезно заработать на невероятной точности позиционирования — ну, скажем, для решения проблем чудовищных автомобильных пробок в Бангкоке и Ханое, для запуска беспилотных сеялок, косилок и собирателей винограда на гигантских сельскохозяйственных полях в Австралии.

Но больше всего, конечно, создателей системы интересует их собственная страна. Новая система станет основой для создания целых поколений беспилотных автомобилей всех видов, летающих грузовых дронов и автоматических океанских судов. Уже разрабатываются, например, экскаваторы-роботы, у которых глубина погружения ковша в грунт будет тоже контролироваться с помощью фантастических возможностей "Митибики".

Откроются и новые военные перспективы — сигнал со спутников будет, как говорят, закодирован по совершенно новой системе, чтобы в него нельзя было влезть для искажения или захвата. На такую штуку переключат все вооруженные силы и спецслужбы Японии. Сообразительные ребята в КНДР уже назвали это гнусной империалистической затеей космического шпионажа, которой народно-демократическая республика даст сокрушительный отпор. Опасения правильные — японцы будут позиционировать и весь Корейский полуостров.

Василий Головнин, журналист, Токио