Турция продолжает производить "СОМы"
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КР SOM-A
Источник: Roketsan
Компания Roketsan поставляет КР класса "воздух-поверхность" SOM-A для вооруженных сил Турции, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (15 июня).
Также продолжаются поставки КР SOM-B1, говорится в твиттере министерства обороны Турции. Военное ведомство не предоставило данных о количестве закупаемых ракет.
По сообщениям СМИ, стартовая масса ракеты 600 кг, вес БЧ 230 кг, оснащена турбореактивным двигателем, дальность 250 км (130 морских миль), скорость 0,94М, наведение инерциальная/ИК/спутниковая GPS. Носители КР - истребители F-16 Fighting Falcon, F-4 Phantom II и F-35 Lightning II.
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16.06.2017
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