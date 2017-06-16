Турция продолжает производить "СОМы"



КР SOM-A

Источник: Roketsan КР SOM-AИсточник: Roketsan

Компания Roketsan поставляет КР класса "воздух-поверхность" SOM-A для вооруженных сил Турции, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (15 июня).

Также продолжаются поставки КР SOM-B1, говорится в твиттере министерства обороны Турции. Военное ведомство не предоставило данных о количестве закупаемых ракет.

По сообщениям СМИ, стартовая масса ракеты 600 кг, вес БЧ 230 кг, оснащена турбореактивным двигателем, дальность 250 км (130 морских миль), скорость 0,94М, наведение инерциальная/ИК/спутниковая GPS. Носители КР - истребители F-16 Fighting Falcon, F-4 Phantom II и F-35 Lightning II.