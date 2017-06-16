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Скоро испытания индийской ПРР NGARM

19.06.2017 Военный паритет 104 0
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NGARM
Противорадиолокационная ракета (ПРР) New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM)
Источник: indiandefensenews.in

Индийская организация оборонных проектов DRDO готовится провести первые летные испытания противорадиолокационной ракеты (ПРР) по программе New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (16 июня).

Ракета с дальностью полета более 100 км запустят с борта истребителя Су-30МКИ "в ближайшее время". Источник из министерства обороны сообщил, что "разработка ракеты завершена", первый пуск может быть проведен в ноябре. ПРР нового поколения будет интегрирована на истребители Су-30МКИ и Tejas, возможно оснащение самолетов Jaguar и Mirage. Масса ракеты составляет около 140 кг, однако ВВС настаивали на снижении веса до менее 100 кг.

Противорадиолокационная ракета (ПРР) New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM)
Источник: Facebook
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Продукция
Tejas
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO

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