Скоро испытания индийской ПРР NGARM



Противорадиолокационная ракета (ПРР) New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM)

Источник: indiandefensenews.in Противорадиолокационная ракета (ПРР) New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM)Источник: indiandefensenews.in

Индийская организация оборонных проектов DRDO готовится провести первые летные испытания противорадиолокационной ракеты (ПРР) по программе New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (16 июня).

Ракета с дальностью полета более 100 км запустят с борта истребителя Су-30МКИ "в ближайшее время". Источник из министерства обороны сообщил, что "разработка ракеты завершена", первый пуск может быть проведен в ноябре. ПРР нового поколения будет интегрирована на истребители Су-30МКИ и Tejas, возможно оснащение самолетов Jaguar и Mirage. Масса ракеты составляет около 140 кг, однако ВВС настаивали на снижении веса до менее 100 кг.