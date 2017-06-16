Скоро испытания индийской ПРР NGARM
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Противорадиолокационная ракета (ПРР) New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM)
Источник: indiandefensenews.in
Индийская организация оборонных проектов DRDO готовится провести первые летные испытания противорадиолокационной ракеты (ПРР) по программе New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (16 июня).
Ракета с дальностью полета более 100 км запустят с борта истребителя Су-30МКИ "в ближайшее время". Источник из министерства обороны сообщил, что "разработка ракеты завершена", первый пуск может быть проведен в ноябре. ПРР нового поколения будет интегрирована на истребители Су-30МКИ и Tejas, возможно оснащение самолетов Jaguar и Mirage. Масса ракеты составляет около 140 кг, однако ВВС настаивали на снижении веса до менее 100 кг.
|Противорадиолокационная ракета (ПРР) New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM)
|Источник: Facebook
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16.06.2017
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