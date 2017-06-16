Безэкипажный катер Inspector Mk 2 у тральщика "Александр Обухов"

Небезынтересная фотография из Балтийска - безэкипажный противоминный катер Inspektor Mk 2 французской компании ECA Group у кормы головного морского тральщика проекта 12700 "Александр Обухов", для комплекса противоминного вооружения которого катер и приобретался.

Безэкипажный противоминный катер Inspektor Mk 2 французской компании ECA Group у кормы головного морского тральщика проекта 12700 "Александр Обухов". Балтийск, 14.06.2017 (с) Gogs / forums.airbase.ru

По известным данным, ВМФ России стал первым заказчиком БЭК семейства Inspector Mk 2, впервые продемонстрированных ЕСА еще в 2008 году. Контракт на закупку четырех БЭК Inspector Mk 2 и противоминных аппаратов группы ЕСА был заключен, по известным сведениям, российской компанией "Проминвест" (входящей в состав Госкорпорации "Ростех") в январе 2014 года. Несмотря на санкции ЕС, ВМФ России осенью 2015 года получил первые два БЭК Inspector Mk 2 по этому контракту с ЕСА, хотя дальнейшие поставки еще двух катеров, видимо, были приостановлены.

Безэкипажный катер Inspeсtor Mk 2 представляет собой управляемую с корабля-носителя противоминную систему. 9-метровый катер оснащен активной ГАС миноискания на выдвижной мачте в носовой части (для поиска мин на глубине до 10 м, включая якорные), буксируемой ГАС бокового обзора TOWSCA (для поиска мин на глубинах от 10 до 100 м, включая объекты на дне) и различными дистанционно управляемыми подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. БЭК может эффективно действовать на удалении до 10 км от корабля-носителя. Однако неясно, оснащены ли поставленные в Россию катера полным комплектом противоминных средств.

Следует отметить, что ввиду значительных размеров, БЭК Inspector Mk 2 не может подниматься непосредственно на борт тральщика проекта 12700.

В июле 2016 года ECA заключила контракт стоимостью 10 млн евро с неназываемым заказчиком на поставку трех БЭК Inspector Mk 2.

Сообщалось, что три строящихся серийных тральщика проекта 12700 оснастят российскими безэкипажными катерами разработки консорциума "Тайфун" (ООО "ПКФ Мнев и К").