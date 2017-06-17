Перспективы развития вооружения и военной техники сухопутных войск Украины до 2020 года



Начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины Николай Шевцов

Источник: petrimazepa.com Начальник Вооружения Вооруженных Сил Украины Николай ШевцовИсточник: petrimazepa.com

Доклад начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины Николая Шевцова на международной научно-технической конференции "Перспективы развития вооружения и военной техники Сухопутных войск" (Львов, май 2017 года).

Обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой на долгосрочную перспективу будет осуществляться путем модернизации, ремонта и постепенной закупки новейших образцов (систем, комплексов) ракет и боеприпасов отечественного и иностранного производства в рамках соответствующих государственных целевых оборонных программ, реализации инновационных решений, которые могут быть использованы для развития новых систем вооружения и военной техники.

Анализ опыта войн и вооруженных конфликтов последних десятилетий, тактико-технических характеристик основных видов вооружения и военной техники, которые в них применялись, основных тенденций развития ВВТ ведущих стран мира, а также опыта проведения антитеррористической операции на Востоке Украины позволяет определить основные приоритеты по развитию ВВТ на 2017 и последующие два года.

Приоритетами развития ВВТ Сухопутных войск ВС Украины являются:

• для механизированных (танковых) войск:

продолжение эксплуатации существующих образцов ВВТ, которые по прогнозам будут иметь высокую боевую эффективность на среднесрочную перспективу, с использованием модернизации с целью повышения их мобильности, защищенности, боевой эффективности, расширение вариантов применения (многофункциональности);

обновление бронетанкового вооружения современными (новыми, модернизированными) образцами ВВТ отечественного производства (танки "Оплот", "Булат", БТР-3, БТР-4, БМП-1 с новым боевым модулем, тяжелая боевая машина пехоты на базе танка Т-64, МТЛБ с повышенной броневой защитой и новым боевым модулем);

модернизация бронетанкового вооружения путем установления новых прицельных комплексов, в том числе тепловизионных, расширение спектра высокоэффективных боеприпасов (ракет противовоздушной обороны и противотанковых), новых бронебойных и кумулятивных снарядов, активных и пассивных средств защиты, увеличения запаса хода за счет установки более мощных и экономичных двигателей;

модернизация парка автомобильной техники в направлении продления ее ресурса и переоснащение карбюраторных машин дизельными двигателями;

оснащение частей (подразделений) новой автомобильной и инженерной техникой (в частности грузовиками, бронеавтомобилями и автомобильными тягачами большой мощности на базе КрАЗ);

повышение живучести боевых бронированных машин (БТР, БРДМ), танков от поражения кумулятивными зарядами путем установки на них съемных защитных решеток (с обеспечением возможности их быстрого монтажа (демонтажа), средств активной и динамической защиты;

совершенствование бронезащиты автомобильной техники;

капсульное исполнения отделения размещения водителя и командира с обеспечением защиты донной части капсул легкими бронированными плитами;

исполнение отделения для десанта как отдельного съемного бронированного модуля, который имеет автономные системы коллективной защиты и кондиционирования воздуха;

установки колес с бескамерными шинами;

разработка, испытание и установка энергосберегающих систем (устройств), обеспечивающих повышение мощности двигателей внутреннего сгорания при снижении расхода топлива и рабочей температуры двигателей;

разработку высокоточной мины с лазерной полуактивной головкой самонаведения;

модернизация отечественного ПТРК "Стугна-П";

разработка современных тренажеров для подготовки командиров установок ПТУР 9П135, 9П149, "Стугна-П";

восстановление изготовления существующих образцов инженерной техники на отечественных предприятиях и их модернизация с переводом на единое базовое шасси с дизельными двигателями;

оснащение частей (подразделений) инженерных войск новыми образцами техники (типа ПЗМ-3, "Кремень", минный заградитель И-52 и других) и миноискателей (типа VALON, GARET);

разработка для автомобильной техники колес, устойчивых к поражениям пулями и осколками боеприпасов;

разработку и оборудование всей бронетанковой техники креплениями для установки АГС, СПГ, ПТУР, крупнокалиберных пулеметов;

разработка на базе автомобилей типа "пикап" бронированных мобильных установок, оборудованных крупнокалиберными пулеметами, СПГ, пусковыми установками ПТУР;

• для ракетных войск и артиллерии (РВ и А):

оснащение частей (подразделений) РВ и А: современными беспилотными летательными аппаратами отечественного производства (класса мини, микро), которые будут определять местонахождение и характер целей противника; современными многофункциональными средствами для обеспечения стрельбы (навигационного, метеорологического обеспечения, разведки и целеуказания), в частности, комплексом отечественного производства на базе аппарата СН-3003М и лазерного дальномера; современными портативными средствами связи с закрытыми каналами для организации скрытого управления; карманными персональными компьютерами (КПК) TDS NOMAD для решения задач подготовки и управления огнем артиллерии; современными средствами метеорологического обеспечения (метеостанциями, метеокомплектами) для повышения точности стрельбы в сложных метеоусловиях;

модернизация систем РСЗО БМ-21 "Град", РСЗО 9К58 "Смерч";

завершения испытаний и принятия на вооружение нового ракетного комплекса "Гром-2";

модернизация самоходных гаубиц и артиллерийских систем 2С1, 2СЗ, Д-30, Д-20;

модернизация самоходного противотанкового ракетного комплекса 9П149;

разработку 155-мм самоходной гаубицы и выстрела к ней, комплекса минометного вооружения с управляемой миной, переносного реактивного гранатомета, 120-мм самоходного миномета и управляемой мины к нему;

разработка комплекса автоматизированного управления артиллерийским дивизионом;

восстановление боеспособности комплексов артиллерийской разведки АРК-1 и АЗК-7, разработка (закупка) новых (модернизация существующих) радиолокационных и звукометрических комплексов (средств) артиллерийской разведки;

оборудования машин управления (самоходных орудий) современными спутниковыми навигационными средствами (типа GPS);

дооборудование бусолей ПАБ-2М гироскопическими насадками для сокращения срока определения дирекционных углов ориентирных направлений (с точностью до 0-01);

• для войск ПВО СВ:

оснащение пунктов управления ПВО новыми автоматизированными системами управления для обеспечения возможности руководителям секторов иметь оперативную информацию о воздушном противнике;

введение в состав частей (подразделений) ПВО СВ современных мобильных РЛС, которые способны осуществлять эффективное обнаружение воздушных малоразмерных целей (типа БПЛА) на предельно малых и малых высотах, обеспечение их технического сопряжения с пунктами управления ПВО;

разработка отечественных переносных зенитных ракетных комплексов, ЗРК ближнего действия и малой дальности;

модернизация ЗРК "Оса-АКМ" (боевых машин 9А33БМ3), ЗРК "Тунгуска", ЗСУ-23-4 "Шилка" (до уровня ЗПРК "Bia?a" (Польша) с целью повышения их боевых возможностей (прежде всего, в части повышения эффективности борьбы с малоразмерными воздушными целями, которые применяются на малых и предельно малых высотах (крылатые ракеты, БПЛА и т.д.);

обеспечение противопульной и противоосколочной защиты зенитных установок ЗУ-23-2 и установки их на автомобильную базу (ГАЗ-66, ЗИЛ-131, "Урал-4320", КрАЗ) для прикрытия частей (подразделений) на марше;

разработка современных портативных приборов ночного видения и оснащение ими постов визуального наблюдения (в частности, для выявления БПЛА в темное время суток);

наращивание системы связи и обеспечение ее современным оборудованием;

Выполнение указанных мероприятий позволит обеспечить боеспособность вооружения и военной техники Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, иметь в составе Вооруженных Сил технически исправное вооружение и военную технику по основным номенклатурам.