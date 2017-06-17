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Военные вузы материально-технического обеспечения используют сирийский опыт

19.06.2017 РИА Новости 139 0
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Генерал армии Дмитрий Булгаков
Генерал армии Дмитрий Булгаков
Источник: © Иван Шаповалов/ТАСС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В подготовке специалистов в военных вузах материально-технического обеспечения (МТО) активно используется опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В учебном процессе активно используется опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе учитывается и сирийский опыт", - сказал замглавы военного ведомства.

Он отметил, что очень большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию материально-технической базы наших вузов, для обучения курсантов и офицеров используются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники. "В результате выпускаемые сегодня специалисты МТО по качеству подготовки отвечают самым строгим современным требованиям и способны успешно выполнять поставленные задачи", - отметил Булгаков.

По его словам, в Военной академии материально-технического обеспечения реализуется многоуровневая система подготовки специалистов МТО по 241 специальности. В текущем году научные достижения обучающихся в академии реализованы в 30 научно-исследовательских работах, 42 патентах на изобретения и в 98 научных работах.

Замминистра обороны напомнил, что выпуском из Военной академии МТО 17 июня завершаются выпуски из всех военных вузов МТО; всего выпущено более 700 специалистов, в том числе для иностранных государств.
17.06.2017
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