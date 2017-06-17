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Десантники в этом году примут участие в 5 учениях с иностранными военными

19.06.2017 РИА Новости 138 0
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Артиллерийская стрельба во время военных соревнований Десантный взвод - 2017 на полигоне Раевский в Новороссийске. Архивное фото
Артиллерийская стрельба во время военных соревнований Десантный взвод - 2017 на полигоне Раевский в Новороссийске. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России до конца года примут участие в пяти совместных учениях с подразделениями иностранных государств, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"До конца текущего года подразделения Воздушно-десантных войск России примут участие в пяти совместных учениях с подразделениями иностранных государств. Воздушно-десантные войска ежегодно наращивают количество совместных мероприятий с подразделениями иностранных государств: так, в 2016 году проведено 55 мероприятий, на 2017 год запланировано более 70", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года российские десантники уже приняли участие в четырех совместных тактических учениях, три из которых проводились в Белоруссии. Также до конца года запланированы визиты российских делегаций ВДВ в более чем 10 стран мира для консультаций по взаимному сотрудничеству. Планируется, что Россию с соответствующими визитами посетят иностранные военные делегации из пяти стран Восточной Азии и Африки.

Все мероприятия будут проводиться в соответствии с планом международной деятельности Минобороны на 2017 год.
17.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Белоруссия
Россия
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