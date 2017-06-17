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Подразделения РЭБ на учениях под Курском прикрыли войска от ракетного удара

19.06.2017 РИА Новости 90 0
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Москва-1
Макет комплекса РЭ "Москва-1", сделанные во время МАКС-2013 в павильоне КРЭТа © Саид Аминов
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения РЭБ в Курской области отработали специальные задачи по прикрытию своих войск от ракетного удара условного противника в ходе внезапной проверки, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированной в Курской области, с подразделениями РЭБ была проведена практическая тренировка по организации радиолокационного прикрытия войск от ракетного удара и авиационных средств поражения условного противника", - говорится в сообщении.

При помощи новейшего комплекса РЭБ "Москва-1" военнослужащим предстояло прикрыть "свои" войска от ракетного удара условного противника на расстоянии до 400 километров.

Также в ходе тренировки военнослужащие развернули систему радиоэлектронной борьбы и отработали задачи взаимодействия с узлами связи по обеспечению благоприятных условий для прохождения информации. В общей сложности в тренировке участвовало более 20 различных комплексов и станций радиоэлектронной борьбы.
17.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Москва-1
Компании
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