Рост выручки Холдинга «Технодинамика» в 2017 году составит более 35%
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Холдинги «Технодинамика»
Источник: http://avia-equipment.ru/
Холдинг «Технодинамика», входящий в Госкорпорацию Ростех, отчитался об итогах работы за 2016 и первое полугодие 2017 годов. В итоговой Коллегии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олега Бочаров, Индустриальный директор авиационного кластера Корпорации Ростех Анатолий Сердюков, а также руководство и представители предприятий холдинга и смежных отраслей.
«В 2017 году мы планируем не только достигнуть прошлогодних результатов, т.е. добиться уровня выручки в 25 миллиардов рублей, но и превзойти их, – заявил генеральный директор Холдинга И.Насенков. – В целом мы ожидаем, что наша выручка составит более 33 миллиардов рублей. Таким образом нынешнюю финансовую статистику можно считать свидетельством правильного выбора стратегических ориентиров развития. Тем не менее, хотел бы отметить, что перед нами стоят очень серьезные вызовы, связанные как с решением технологических задач, так и с организационными и даже промышленно-техническими вопросами».
Ожидается, что рост выручки Холдинга составит около 35%, что во многом связано с заключением дополнительных контрактов с Объединенной двигателестроительной корпорацией, Холдингом «Вертолеты России» и Рособоронэкспортом.
Выручка Технодинамики по линии ВТС возрастет примерно на 50%-70% и составит более 8 миллиардов рублей. Все контракты и взятые обязательства будут исполнены в срок.
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16.06.2017
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