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Российские военные успешно испытали противоракету

19.06.2017 ТАСС 159 0
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Противоракета 53Т6
Старт противоракеты 53Т6
Источник: vpk-news.ru

Система ПРО в случае угрозы прикроет Москву и Центральный промышленный район от ударов боевых блоков баллистических ракет, а также предупредит о ракетном нападении

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские военные в пятницу провели успешный испытательный пункт противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане, сообщает Минобороны РФ.

"В пятницу, 16 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности успешно проведен пуск противоракеты в ходе проведения работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель", - приводится в сообщении комментарий заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковника Андрея Приходько.

Согласно данным Минобороны, система противоракетной обороны стоит на вооружении соединения ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов боевых блоков баллистических ракет, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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