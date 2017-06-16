США впервые одновременно направили в Европу бомбардировщики B-1, B-2 и B-52 (Українська правда, Украина)



Американский бомбардировщик B-1

Источник: © AFP 2016, Shane Cuomo Американский бомбардировщик B-1Источник: © AFP 2016, Shane Cuomo

США впервые одновременно направили в Европу стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52. Самолеты участвуют в учениях НАТО. Об этом написала пресс-секретарь генсек НАТО Оана Лунгеску в Twitter. "Стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52 впервые вместе в Европе. Четкий знак приверженности США к НАТО", - написала Лунгеску.

По информации командования силами США в Европе, три бомбардировщика B-52Hs и три B-1Bs привлечены к учениям Saber Strike и BALTOPS. В них также принимают участие 800 американских военных.

Бомбардировщики B-2s не берут активного участия в текущих региональных учениях, но они присоединились к мероприятиям Командование глобальных ударов ВВС США в рамках других операций и обеспечения стратегии сдерживания.

"Это кратковременное развертывание демонстрирует гибкие возможности глобального удара бомбардировщиками сил США, и обеспечивает экипажам бомбардировщиков высокое состояние готовности. Учения дадут возможность для интеграции с региональными партнерами, и являются частью приверженности Соединенных Штатов в поддержку глобальной безопасности", - говорится в сообщении.