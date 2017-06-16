США поставят Катару 36 истребителей F-15QA



Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SA

Источник: twitter.com/MbKS15 Один из проходящих отработку комплекса вооружения в США построенных для ВВС Саудовской Аравии многофункциональных истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-003). Палмдейл, 27.04.2017. Предполагается, что приобретаемые Катаром истребители F-15QA будут близки по оборудованию к саудовским F-15SAИсточник: twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 16 июня. Министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя 14 июня в Вашингтоне подписали письмо о согласии с предложениями по вопросу продажи истребителей F-15QA для катарских ВВС.

Официально количество закупаемых самолетов не названо, однако, по данным СМИ, ВВС Катара получат 36 новых истребителей. Стоимость поставки оценивается в 12 млрд. долл.

Документ подписан, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего Катар спонсором терроризма. В ходе встречи министры также обсудили предпринимаемые меры по борьбе против террористической группировки "Исламское Государство" и важность деэскалации кризиса, возникшего в результате разрыва восемью государствами дипломатических отношений с Катаром.

Халед бен Мухаммед аль-Атыйя заявил, что реализация программы позволит создать 60 тыс. новых рабочих мест в 42 штатах США, расширит возможности Катара по обеспечению безопасности, а также снизит нагрузку на Вооруженные силы США при проведении операций против террористов в ближневосточном регионе.

"Боинг", который является основным подрядчиком поставки F-15, пока воздерживается от комментариев, однако можно предположить, что подписание соглашения является хорошей новостью для компании, которая не имела новых заказчиков на поставку самолетов этого типа.

Как сообщал ЦАМТО, Катар является единственной страной ближневосточного региона, ВВС которой не оснащены современными истребителями. В 2013 году руководство Катара высказало намерение приобрести около 72 новых многоцелевых истребителей для замены 12 устаревших "Мираж-2000-5EDA/DDA" и 6 учебно-боевых самолетов "АльфаДжет". Претендентами рассматривались предложенные британской "БАе системз" (BAE Systems) истребители EF-2000 "Тайфун", "Рафаль" французской "Дассо авиасьон" (Dassault Aviation), американские F/A-18 "Супер Хорнет" и F-15 "Страйк Игл" компании "Боинг".

Вопрос продажи современных вооружений арабским государствам традиционно вызывает обеспокоенность Израиля. В частности, что касается Катара, то Израиль обвиняет Доху в том, что она оказывает помощь таким организациям как "Хамас" и "Братья-мусульмане". Нажим со стороны Израиля привел к затягиванию процедуры рассмотрения руководством США вопроса выдачи разрешения на продажу Катару истребителей F-15QA.

В связи с неопределенной позицией США для обеспечения боеспособности катарских ВВС 4 мая 2015 года в Дохе с компанией "Дассо авиасьон" (Dassault Aviation) был подписан контракт, предусматривающий поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль".

В ноябре 2016 года Государственный департамент США наконец одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" 72 многоцелевых истребителей F-15QA (Qatar Advanced), а также связанных с контрактом пакета вооружения, услуг обучения и материально-технического обеспечения. Общая стоимость контракта оценивалась в сумму до 21,1 млрд. долл.

Тем не менее, покупка "Рафалей" вполне закономерно привела к сокращению наполовину заказа на поставку F-15QA.

F-15QA "Эдванд Игл" – последняя версия разработанного "Боингом" самолета, которая также была заказана Саудовской Аравией под обозначением F-15SA. Самолет оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), что позволяет нести увеличенную ракетно-бомбовую нагрузку, модернизированным БРЭО (с цифровой стеклянной кабиной пилота, нашлемной системой целеуказания), улучшенными средствами отображения информации в кабине, электродистанционной системой управления и РЛС с АФАР APG-63(V)3 компании "Рейтеон", более мощными двигателями F110-GE-129 производства "Дженерал электрик".