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"Вертолеты России" примут участие международном авиасалоне Paris Air Show-2017

19.06.2017 ЦАМТО 99 0
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 16 июня. Холдинг "Вертолеты России" примет участие в международном авиасалоне Paris Air Show-2017, который пройдет в Ле-Бурже с 19 по 25 июня. Делегацию холдинга на выставке возглавит заместитель директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

В рамках авиасалона руководство и специалисты холдинга проведут ряд переговоров, в ходе которых будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества с зарубежными партнерами. Кроме того, на стенде организатора единой российской экспозиции АО "Рособоронэкспорт" будет представлена модель легкого многоцелевого вертолета "Ансат", который холдинг планирует выводить на европейский рынок.

"Авиасалон в Ле-Бурже – одно из крупнейших событий в мире авиастроения, и мы как один из ведущих производителей вертолетной техники, примем в нем активное участие. В рамках выставки мы рассчитываем провести переговоры с традиционными заказчиками и эксплуатантами нашей техники, будем обсуждать перспективы и новые форматы сотрудничества, в том числе послепродажное обслуживание по концепции "единого окна"", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитан на 7-9 мест, разработан КБ при Казанском вертолетном заводе. В декабре 2014 года было получено одобрение главного изменения на "Ансат" с гидромеханической системой управления (ГМСУ), позволяющее осуществлять пассажирские перевозки на данном типе воздушного судна. В мае 2015 года было получено одобрение главного изменения на модификацию вертолета "Ансат" с медицинским модулем. В декабре 2015 года была сертифицирована версия вертолета с VIP салоном. В июне 2016 года завершены работы по увеличению взлетной массы до 3600 кг.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
16.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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